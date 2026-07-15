Zuwachs in der Fürstenhof-Familie: Gleich drei neue Schauspielerinnen und Schauspieler sind demnächst im Rahmen von "Sturm der Liebe" zu sehen, das hat Bavaria Fiction jetzt angekündigt. Ab Folge 4617, die voraussichtlicher am 27. August gesendet wird, übernimmt Jaime Ferkic die Rolle des charmanten Sommeliers Massimo Foghetti aus Südtirol. Hannah Werner verkörpert ab Folge 4633 (18. September) Frida Rudloff, eine Teenagerin, die sich mehr Freiheit wünscht und gleichzeitig nach Halt sucht. Und ebenfalls ab Folge 4633 ist Daniela Ziegler in der Gastrolle Mona Fischer am Fürstenhof zu sehen.

Während Daniela Ziegler fünf Wochen lang am Set war und für die Serie gedreht hat, werden Jaime Ferkic und Hannah Werner länger am Fürstenhof bleiben. Ferkic war unter anderem schon im "Tatort" und "Traumschiff" zu sehen. Als seine Figur Massimo plötzlich erfährt, dass Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis) sein leiblicher Vater ist, macht er sich umgehend auf den Weg zu ihm. Doch ein Autounfall stoppt ihn. Im Krankenhaus kommt es zu Komplikationen und er fällt ins Koma. Währenddessen nimmt sein ehemaliger Bettnachbar im Krankenhaus, Adam Fischer (Philip Birnstiel), seine Identität an und schleicht sich so in das Leben seines Großvaters Werner (Dirk Galuba) ein, der ihn sogar adoptiert. Als Massimo aus dem Koma erwacht und von dem Identitätsdiebstahl erfährt, will er Adam zur Rechenschaft ziehen.

Doch dann begegnet er Olivia (Soraya-Keltoum Bouabsa), und plötzlich wird ihm klar, was ihm wirklich fehlt: eine echte Familie. Aber solange ihm Adam als sein Rivale im Weg steht, bleibt Massimos Weg zum Glück ein harter Kampf. Ganz normaler Telenovela-Alltag also. Jaime Ferkic sagt zu seiner Rolle in der ARD-Serie: "Mir bereitet es unglaublich viel Freude, jeden Tag am Set zu stehen. Die Zusammenarbeit mit den vielen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen sowie dem gesamten Team macht sehr viel Spaß. Ich genieße die intensive gemeinsame Zeit und blicke voller Vorfreude auf die kommenden Drehwochen."

Hannah Werner spielt die 17-jährige Frida Rudloff, die nach der Trennung ihrer Eltern zunehmend den Kontakt zu ihrem Vater Yannik Rudloff (Jo Weil) verlor. Halt fand sie in jenen Jahren auf einem Pferdehof, wo sie regelmäßig zum Reitunterricht war und stundenlang die Tiere versorgte. Nun, mit dem Realschulabschluss in der Tasche, hat sie keine Absicht, weiter zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung zu beginnen. Stattdessen betreibt sie lieber einen eigenen Social-Media-Kanal. Ihre Mutter sorgt sich um ihre berufliche Zukunft und als es zum Streit kommt, zieht Frida kurzerhand zu Yannik. Yannik ist überglücklich, seine Tochter bei sich zu wissen, aber er bekommt auch die volle Wucht eines Grenzen austestenden Teenagers zu spüren.

Die 22-jährige Nachwuchsschauspielerin absolviert seit September 2023 ihre Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni. Begleitend dazu sammelt sie bereits Erfahrungen vor der Kamera und auf der Bühne. Zu ihren Filmarbeiten zählen der Kinospielfilm "Run Me Wild" sowie die Hauptrolle der Liv im Kurzspielfilm "Das Buch unserer Eltern". Zu ihrer Rolle in "Sturm der Liebe" sagt sie: "Ich bin unfassbar dankbar für die tollen Dreherfahrungen, die ich hier am Set erleben darf! Das ganze Team, die schönen Drehorte und meine Rolle Frida sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich glaube, mein siebenjähriges Ich wäre gerade sehr stolz auf mich. Ich freue mich schon auf alles, was noch kommt!"