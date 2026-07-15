Die Senderfamilie aus Unterföhring bekommt Anfang 2027 Zuwachs: In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ kündigt Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, den Start des neuen Fernsehsenders Sat.2 an. Eine eher überraschende Meldung. Verantwortlich für die Entwicklung des neuen Angebots ist nach Angaben von ProSiebenSat.1 Ellen Koch, die für die Sendergruppe bereits andere Zielgruppen-Sender steuert. Sat.2 sei klar weiblich ausgerichtet, soll im Programm stark auf deutsche Serien setzen und sich dabei bei bekannten Sat.1-Marken bedienen.

„Es gibt eine hohe Nachfrage an großen fiktionalen Serien, die man noch sehr gut von früher kennt. Dazu wird ‚Der Bulle von Tölz‘ und ‚Kommissar Rex‘ gehören und viele alte Dailys wie ‚Verliebt in Berlin‘. Es kann aber auch ein paar tagesaktuelle Ausflüge geben“, kündigt Pabst im „SZ“-Interview an. In einer parallelen Mitteilung des Konzerns, die DWDL.de vorliegt, erklärt Pabst darüber hinaus: „Mit Sat.2 wollen wir unser Portfolio strategisch erweitern und insbesondere den Zuschauerinnen und Zuschauer ab 50 Jahren eine neue und zusätzliche Alternative für ihre Entertainment-Bedürfnisse bieten.“

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Man habe damit künftig "7+1 lineare Programme" im Angebot, so die Anspielung auf die zwei im Konzern allgegenwärtigen Nummern in der Pressemitteilung. Neben Sat.1 und Sat.2 sind das Sat.1 Gold, ProSieben, ProSieben Maxx, Kabel Eins, Kabel Eins Doku und Sixx. Es gibt dann zwar noch im PayTV die Marken Sat.1 Emotions, ProSieben Fun und Kabel Eins Classics, die aber im klar auf Werbevermarktung ausgerichteten Geschäft der ProSiebenSat.1 Media SE offenbar eine untergeordnete Rolle spielen.

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Konkrete Reichweiten-Ziele will ProSiebenSat.1-CCO Henrik Pabst nicht direkt ausgeben. Im Interview mit der „Süddeutschen“ erklärt er stattdessen: „Wir haben eine Planung, die ich Ihnen noch nicht nennen will. Unsere Zielgruppensender wie Sat.1 Gold, Sixx oder ProSieben Maxx haben in den letzten 18 Monaten 0,9 Prozentpunkte gewonnen. Da gibt es also Potenzial. Ich möchte hier aber ganz klar hinterlegen, dass Sat.2 Teil eines viel größeren Puzzles ist.“ Sat.1 Gold ist 2013 einst mit sehr ähnlichen Absichten gestartet wie das heute geplante Sat.2. Nach DWDL-Informationen soll sich das neue Angebot durch den expliziten Fokus auf deutsche Serien abheben, während Sat.1 Gold längst ein Mix aus neuen und gut abgehangenen US-Serien sowie anderen ehemaligen Sat.1-Formaten ist.