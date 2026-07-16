Auch die siebte Staffel von "LOL: Last One Laughing" erwies sich für Prime Video gerade wieder als durchschlagender Erfolg und führte mehrere Wochen die anbieterübergreifenden Streaming-Charts der AGF an. Während man die jährliche Dosis hier von anfänglich zwei auf eine Staffel heruntergefahren hat, überbrückt man die Wartezeit in diesem Jahr mit dem neuen Ableger "LOL Next", bei der Creatorn und "Comedians der nächsten Generation" eine Bühne geboten werden soll, wie es von Amazon heißt.

Einen genauen Termin für "LOL Next" gibt es zwar weiterhin nicht, dafür hat man nun das Geheimnis um die Besetzung gelüftet: Mit dabei sind Adrian Vogt alias Aditotoro, Alina Bock, Torge Oelrich alias Freshtorge, Helge Mark , Laura Larsson, Maria Ziffy, Marti Fischer, Paul Luca Fischer , Phil Laude und Sandra Safiulov, besser bekannt als Selfiesandra.

Die Herausforderung bleibt die Gleiche wie beim Original-"LOL": Es geht darum, die Anderen zum Lachen zu bringen, darf aber selbst nicht lachen. Geschieht das doch, schreitet Hazel Brugger als Moderatorin und Spielleiterin ein. Brugger hat selbst schon vier Mal bei "LOL: Last One Laughing" teilgenommen hat, allerdings noch nie den Sieg davon trug.

Während die regulären Staffeln sechs Folgen umfassen, geht es bei "LOL Next" etwas flotter zur Sache: Die zehn verbringen diesmal nicht maximal sechs, sondern nur vier Stunden miteinander, dementsprechend umfasst die Staffel auch nur vier statt sechs Folgen. Und anders als beim Original-"LOL" fliegt man bereits nach dem ersten Lacher raus. Das Preisgeld bleibt bei 50.000 Euro, die wie gewohnt für einen guten Zweck gespendet werden. Produziert wird auch "LOL Next" von Constantin Entertainment mit Otto Steiner als Produzent und Lucie Hugen als Executive Producerin. Es basiert wie "LOL: Last One Laughing" auf der erfolgreichen japanischen Original-Show "Documental" von Hitoshi Matsumoto.