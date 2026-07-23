Ab August muss Sebastian Pufpaff am Dienstagabend bei ProSieben vorübergehend wieder Doppelschichten schieben. Neben der Rückkehr von "TV total" hat der Privatsender jetzt auch eine neue Staffel des "TV total Stand-up-Clubs" angekündigt. Geplant sind demnach sechs neue Folgen der Comedyshow, die ab dem 11. August jeweils dienstags um 21:25 Uhr ausgestrahlt werden. Pufpaffs Gäste der ersten Ausgabe sind Bastian Bielendorfer, Herr Schröder, Katrin Bauerfeind, Masud und Tahnee.

Aus Quotensicht war der Stand-up-Ableger von "TV total" bislang kein allzu großer Erfolg für ProSieben - obwohl der Sender die Show auch bisher schon stets im Anschluss an die regulären Ausgaben der Comedyshow mit Sebastian Pufpaff zeigte. So erzielten die in diesem Jahr gesendeten Folgen im Schnitt nur etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, im Schnitt schalteten etwa eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ausbaufähige Werte also, wenn der "Stand-up-Club" nun in die nächste Runde gehen wird.

Im Vorfeld meldet sich indes "TV total" wie angekündigt aus der Sommerpause zurück. Zum Staffel-Auftakt zeigt ProSieben zunächst eine "Sommer-Edition", für die ProSieben neben "echtem Sommer-Feeling und den lustigsten Sommerclips" auch Pufpaffs Show-Unterstützung Martin als Bademeister angekündigt hat. Eine Woche später geht es dann mit einer "Retro-Edition" weiter, ehe für den 25. August schließlich die erste reguläre Ausgabe von "TV total" nach der Sommerpause geplant ist (DWDL.de berichtete).

Ebenfalls am 11. August geht es bei ProSieben derweil mit einer neuen Staffel von "Erkennst Du den Song? Live" weiter. Vier neue Folgen sind geplant, in denen Dennis und Benni Wolter zusammen mit vier Promis und einer Wildcard um die "goldene Ananas" quizzen. Zum Auftakt begrüßen die Zwillinge Freshtorge, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanovic und Esther Graf in ihrer Show. Gezeigt wird "Erkennst Du den Song? Live" jeweils um 22:45 Uhr.