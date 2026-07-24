Trauer um Joachim Kerzel: Der langjährige Synchronsprecher starb bereits am Montag im Alter von 84 Jahren, wie seine Agentur Media-Paten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte "T-Online" über seinen Tod berichtet. Kerzel prägte über Jahrzehnte das deutsche Kino- und Fernseherlebnis mit seiner markanten Stimme, unter anderem als deutsche Synchronstimme von Anthony Hopkins, Jack Nicholson und Dustin Hoffman.

"Mit Joachim Kerzel verliert die deutsche Synchron- und Hörbuchwelt eine außergewöhnliche Persönlichkeit", erklärte Agenturchef Mike Götze. Auch Schauspieler und Synchronsprecher Peter Flechtner würdigte seinen langjährigen Kollegen in einem Instagram-Beitrag als "großartigen Menschen, Lehrmeister und Freund". Gemeinsam mit seiner Frau Maria Körber hatte Kerzel Mitte der 1980er Jahre eine Schauspielschule gegründet, an der er zahlreiche Nachwuchstalente ausbildete und zu vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern bis zuletzt engen Kontakt hielt.