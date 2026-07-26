Am Tag nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day, bei dem nach aktuellem Stand eine Frau ums Leben gekommen ist, kommt es zu mehreren Programmänderungen im Fernsehen - auch bei den großen Sendern. So hat das ZDF auf DWDL.de-Nachfrage bestätigt, dass am Sonntag ab 19:10 Uhr ein "ZDF Spezial" ausgestrahlt werden soll.

RTL wird zudem um 20:15 Uhr ein rund zehnminütigen "RTL aktuell Spezial" mit Moderator Christopher Wittich ausstrahlen, in dem es neben Reporterschalten auch eine Einordnung der Sicherheitslage mit Experten geben soll. Parallel dazu zeigt auch Sat.1 im Anschluss an seine reguläre "Newstime"-Sendung ein zehnminütiges Spezial mit dem Titel "Terror auf dem CSD", moderiert von Delia Träger. Beide Sendungen laufen damit parallel zu einem ARD-"Brennpunkt", der im Anschluss an die Hauptausgabe der "Tagesschau" im Ersten ausgestrahlt wird. Moderiert wird der "Brennpunkt" mit dem Titel "Terroranschlag auf den CSD - Trauer in Berlin" von Sascha Hingst. Geplant ist unter anderem ein Interview mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), zudem soll ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg die möglichen Hintergründe der Tat beleuchten.

Bereits den ganzen Tag über berichten die Nachrichtensender Tagesschau24, ntv und Welt über das Geschehen in der Hauptstadt. Unmittelbar nach der Tat hatte am späten Samstagabend allerdings zunächst nur ntv eine großflächige Sondersendung gefahren. Mit im Schnitt mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie über sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war diese auf großes Interesse gestoßen (DWDL.de berichtete). Auf großes Interesse stießen außerdem die "Tagesthemen", die um 23:30 Uhr noch fast drei Millionen Menschen erreichten.

Der Artikel wird im Falle weiterer Sondersendungen aktualisiert