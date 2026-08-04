Anfang Juli wurde international schon Vollzug gemeldet, doch die Auswirkungen im deutschen Markt waren bislang nicht definiert: Jetzt ist allerdings klar, wie Banijay und All3Media ihre Geschäfte in Deutschland sortieren. Alle verbliebenen All3Media-Labels - Filmpool Entertainment, Filmpool Fiction, South&Browse und die Agentur Magic Connection - werden künftig unter der Marke Filmpool United ein Teil von Banijay Germany. Die Geschäftsführung von Filmpool United übernimmt Vittorio Valente, der nicht nur langjähriger Filmpool-Geschäftsführer, sondern zuletzt auch CEO von All3Media Deutschland war. Organisatorisch bleibt trotz des neuen Labels Nikola Kohl in München weiterhin Geschäftsführerin der South&Browse und in Köln ist auch Felix Wesseler weiter an Bord.

„Mit Vito Valente gewinnen wir eine Unternehmer- und Produzentenpersönlichkeit erster Klasse, die den Markt durch Erfindungen ganzer Genres geprägt hat. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem gesamten Team der All3Media“, sagt Marcus Wolter, CEO und Gesellschafter von Banijay Germany. Und Vittorio Valente erklärt: „Banijay Deutschland ist eine starke Organisation, und ich freue mich sehr, dass unsere Gruppe künftig dazugehört. Marcus Wolter ist für mich ein großartiger Unternehmer, der unsere Branche seit Jahrzehnten maßgeblich prägt. Gemeinsam mit unseren kreativen Machern wollen wir die besonderen Profile und Stärken unserer Labels einbringen und diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“

Das fusionierte Produktionshaus produziert im deutschsprachigen Markt nach eigenen Angaben im Jahr über 4.500 Stunden Entertainment. Dabei stoßen All3Media-Formate wie „Die Verräter“, „Undercover Boss“, „Bad Boyfriends“, „Berlin - Tag & Nacht“ oder „Barbara Salesch“ auf die Vielzahl der Formate aus den Banijay-Unternehmen. Und auch dort gibt es Neuigkeiten: Mit Arno Schneppenheim erhält Endemol Shine Germany zum 1. September einen neuen Geschäftsführer an der Seite von Co-Geschäftsführerin Ute März. Er folgt auf Fabian Tobias, der das Unternehmen in Richtung ITV Studios Germany verlässt. Für Schneppenheim ist Endemol Shine Germany nicht neu: Von 2009 bis 2018 leitet er dort die Unit Comedy & Light Entertainment.

Schneppenheim wechselt von Banijay Productions, wo künftig die bisherige Co-Chefin Katrin Stefanović als alleinige Geschäftsführerin wirkt. Er sagt: „Ich freue mich sehr, auf meine neuen Aufgaben als CCO im Board, sowie als Geschäftsführer der EndemolShine, mit der ich eine äußerst positive Geschichte verbinde. Dass ich die Geschäfte der von mir gegründeten Banijay Productions Germany nun in die alleinigen Hände von Katrin Stefanović geben kann, rundet das Bild hervorragend ab – sie hat den Aufbau der Banijay Productions von Beginn an begleitet und wird die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“

„Arno Schneppenheim vereint unternehmerisches Denken mit einer ansteckenden ‚Macher-Mentalität‘. Mit seinem Gespür für Inhalte, Marken und Märkte hat er in den vergangenen Jahren entscheidend zum Erfolg beigetragen. Mit ihm im Board werden wir den konsequenten Ausbau unseres Entertainment-Ökosystems vorantreiben und die Transformation der Entertainmentbranche progressiv gestalten“, so Marcus Wolter über Schneppenheim, der auch ins Banijay Board aufsteigt, wo er zukünftig als CCO (Chief Creative Officer) neben Knut Kremling (Chief Operating Officer) und Michael Laegel (Chief Financial Officer) unter der Führung von Banijay Germany-CEO und -Gesellschafter Marcus Wolter das weitere Wachstum der Gruppe gestalten soll.

Dem scheidenden Geschäftsführer von Endemol Shine Germany, Fabian Tobias, dankt Wolter für „starke zwölf Jahre und eine erfolgreiche und vertrauensvolle gemeinsame Reise in verschiedenen Positionen innerhalb unserer Gruppe. Fabian ist ein leidenschaftlicher Fernsehmacher, der in seiner Zeit bei EndemolShine die Firma mit seinen Werten geprägt hat. Ich wünsche Fabian von Herzen alles Gute für die Zukunft, wir werden freundschaftlich verbunden bleiben.“