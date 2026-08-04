Das ZDF hat einen Sende- bzw. Veröffentlichungstermin für die Serie "Serial Cleaner" gefunden, die vor einigen Monaten noch den Arbeitstitel "Die Putzfrau" trug. Die sechs Folgen stehen ab dem 14. September zum Abruf im ZDF-Streamingportal bereit. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 30. September: ZDFneo zeigt an drei aufeinanderfolgenden Mittwochabenden jeweils ab 21:45 Uhr zwei Folgen der Serie.

Und darum geht’s: Bei einem Auftrag als Reinigungskraft im Luxushotel des Unternehmers Vincent Karanz wird Teri Zeugin eines Mordes. Um ihr eigenes Leben zu retten, bietet sie Vincent an, den Tatort mit derselben Gründlichkeit zu säubern, die ihren Alltag als Mutter einer immunkranken Tochter prägt. Damit ist der Grundstein für einen gefährlichen Pakt gelegt: Um die lebensnotwendige Therapie für ihre Tochter Luca zu finanzieren, reinigt Teri fortan Tatorte für Vincent. Mit jedem Auftrag gerät die ehemalige Medizinstudentin tiefer in einen moralischen Konflikt. Und schon bald kommt ihr nicht nur das LKA auf die Spur, gleichzeitig wächst auch die Anziehung zwischen ihr und Vincent.

Was wie eine leicht abgewandelte Version von "Der Tatortreiniger" klingt, basiert auf der argentinischen TV-Serie "La chiqua que limpia", die auch in den USA als "The Cleaning Lady" adaptiert wurde. Als Produktionsfirma hinter der deutschen Adaption steht Story House Pictures, die Bücher stammen von Andreas Gutzeit, Swantje Oppermann und Florian Puchert. Regisseur der Serie ist Andreas Menck.

Die Hauptrolle der Putzfrau Teri übernimmt Aylin Tezel, der Unternehmer Vincent wird von Stefan Gorski verkörpert. Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler, die in "Serial Cleaner" zu sehen sein werden, sind Rick Okon, Hanna Heckt, Deleila Piasko, László I. Kish, Jana Julia Roth, Martina Klier und einige mehr.