Streng genommen liegt das 50-jährige Jubiläum des "Kölner Treffs" schon einige Monate zurück. Im Januar 1976 präsentierten Alfred Biolek und Dieter Thoma die erste Ausgabe der Talkshow, die seit 2006 - lange mit Bettina Böttinger als Moderatorin - als Neuauflage im Programm des WDR zu sehen ist. Mit etwas Verspätung feiert der Sender nun doch noch das runde Jubiläum und räumt dafür am 13. September einen ganzen Abend frei.

© WDR/Melanie Grande

Im Anschluss an die Jubiläumsausgabe folgt ab 22:30 Uhr zudem "50 Jahre Kölner Treff - die Doku". 45 Minuten lang geht es um eine Reise durch "fünf Jahrzehnte Fernseh- und Zeitgeschichte". Susan Link und Micky Beisenherz begleiten den Rückblick und erinnern sich an "prägende Gespräche, außergewöhnliche Gäste und Augenblicke, die im Gedächtnis geblieben sind".

Weiter geht der Feier-Abend ab 23:15 Uhr mit dem einstündigen Special "Echt ketzt Kölner Treff?!", in dem Menschen aus NRW aus unterschiedlichen Generationen auf Szenen der Show blicken, "die einst große Fernsehmomente waren und heute neue Fragen auslösen". Das Format soll dabei sichtbar machen, "wie sehr sich gesellschaftliche Maßstäbe, Sprache und Rollenbilder verändert haben - und welche Themen erstaunlich gegenwärtig geblieben sind". Abgerundet wird das Jubiläum schließlich ab 0:15 Uhr durch ein Best-Of mit "TV Darlings". Gezeigt werden noch einmal Begegnungen mit Mario Adorf, Mariele Millowitsch, Hardy Krüger Senior, Anke Engelke, Hannelore Elsner, Iris Berben, Bastian Pastewka und anderen.