© Christian Schneider Max Schlereth

So werden Horst Rettig und Marion Gehlert von münchen.tv in die Holding-Gesellschaft geholt, also die Localism Media GmbH. Der bisherige Geschäftsführer und die Chefredakteurin des Senders erhalten dort neue Aufgaben. Rettig wird Geschäftsführer der gesamten Localism-Gruppe und Gehlert arbeitet künftig als Chief Content & Talent Officer der senderübergreifenden Muttergesellschaft. Die bisherige Chefredakteurin soll ihre Politik-Talk-Senderformate gruppenübergreifend weiterführen.

Im Zuge dessen kommt es zu einer Neuorganisation der Unternehmensgruppe: Sämtliche senderübergreifenden Bereiche, also zum Beispiel Vertrieb, Sales, Technik, Verwaltung und Buchhaltung sowie der Part der Unternehmens-Entwicklung werden in der Holding neu zusammengeführt und zentralisiert. Nach Angaben der Gruppe will Max Schlereth zudem den Bereich der journalistischen Bildung und Qualität als "übergeordnetes Aufgaben- und Verantwortungsfeld in der Holding verankern und ausbauen".

Dadurch, dass Rettig und Gehlert in die Holding-Gesellschaft aufsteigen, werden ihre bisherigen Positionen bei münchen.tv frei - und Max Schlereth hat hier bereits eine Lösung gefunden. So holt er mit Willi Arsan und Christoph Schwedler zwei Männer zum Sender, die sehr unterschiedliche Werdegänge haben. Arsan, der künftig für Programm, Redaktion, Produktion und Technik verantwortlich zeichnet, machte um die Jahrtausendwende beim Vorgängersender von münchen.tv ein Volontariat, später arbeitete er als Freiberufler für verschiedene Produktionsfirmen. Seit 2024 saß er in der Geschäftsleitung von tv.ingolstadt.

Christoph Schwedler verantwortet als Geschäftsführer künftig die Bereiche Finanzen & Controlling, Strategie, Marketing & Markenpflege, Research & Medienforschung, Sender- & Programm-Promotion, Grafik, Design & Social Media. In der Vergangenheit arbeitete Schwedler unter anderem als Sales Director bei der ORF-Enterprise und war danach beim Privatsender ATV für die Bereiche Marketing und PR verantwortlich. Später saß er auch in der Geschäftsleitung von oe24.TV. Damals, vor rund zehn Jahren, arbeitete er mit am Start des Nachrichtensenders mit Boulevard-Einschlag.

"Der Wechsel zu münchen.tv ist für mich enorm reizvoll, haben wir mit dem neuen Gebäude, den neuen Studios und der neuen High-End Technik für mich doch den modernsten Regional-TV Hub des Landes und damit die besten Voraussetzungen, um Lokalfernsehen neu zu definieren", sagt Christoph Schwedler zu seinem neuen Job. Und Willi Arsan ergänzt: "Für mich schließt sich jetzt beruflich der Kreis. Ich kehre zu meinen Wurzeln, dem lokalen Fernsehen in der für mich coolsten Stadt überhaupt zurück. Nie hätte ich mir als Praktikant träumen lassen, einmal diesen Sender zu leiten."