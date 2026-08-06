Noch bevor seine wöchentliche Show aus der Sommerpause zurückkehrt, versucht Stefan Raab mit einer neuen Sport-Show am Samstagabend sein Glück. Bereits bekannt war, dass am 29. August die erste Ausgabe seiner "Jetski-Star-WM" über die Bühne gehen wird. Nun steht auch fest, welche acht Zweier-Teams sich dem Wettbewerb stellen werden.

Raab selbst tritt freilich - wie einst schon beim "TV total Turmspringen" oder der "Wok-WM" - ebenfalls an. Gemeinsam mit Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher wird er ein Duo bilden, wie RTL jetzt angekündigt hat. Darüber hinaus treten René Casselly und Fabian Hambüchen, Dagi Bee und Sophia Thiel, Gustav Schäfer und Joel Mattli, Renata und Valentin Lusin, Knossi und Joey Kelly, Ann-Kathrin Bendixen und Alexander Kumptner sowie Komiker EMMVEE und Stefano Zarrella in der Show an. Sie alle müssen sich in mehreren Jetski-Rennen sowie "actionreichen Disziplinen" beweisen.

Darüber hinaus weht Ende August auch ein Hauch von "Ninja Warrior" durch die Regattabahn Duisburg, denn mit Moderatorin Laura Wontorra und Kommentator Frank Buschmann setzt RTL vor der Kamera und am Mikrofon auf bewährtes "Ninja"-Personal - das im Übrigen nur wenige Tage nach der "Jetski-WM", zusammen mit Jan Köppen, seinen neuen Job in der "Gladiators"-Neuauflage antreten wird. Bei Prime Video ist das Format übrigens schon von diesem Donnerstag an zu sehen.

Ebenfalls bei der "Jetski-Star-WM" mit dabei ist Mitja Lafere, der als Boxenreporter fungiert. Jana Wosnitza wiederum ist als Field-Reporterin in der neuen Show am Start, deren Produktion freilich Raab Entertainment übernimmt.