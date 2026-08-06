Die RTL-Group-Tochter We Are Era macht Stefan Kramer zum Chief Transformation Officer. In der neu geschaffenen Funktion soll er künftig die bereichs- und länderübergreifende Weiterentwicklung von Technologie, Daten und strategischer Unternehmensentwicklung verantworten sowie unter dem Leitbild "One Era" die "Zusammenarbeit, Performance und Skalierbarkeit über alle europäischen Standorte hinweg" stärken, teilte das Unternehmen mit.

Kramer kam bereits Anfang 2025 von der RTL Group zu We Are Era und verantwortete zuletzt als Executive Vice President Corporate Development die strategische Unternehmensentwicklung. Darüber hinaus leitet er die Bereiche Tech & Data sowie Consumer Products & Talent Ventures. In seiner neuen Rolle soll er diese Verantwortungsbereiche erklärtermaßen "noch enger mit den Geschäftsbereichen verzahnen und als zentrale Schnittstelle zwischen Technologie, Business und den europäischen Märkten agieren", wie es heißt.

"Unser Anspruch ist es, We Are Era als ein Unternehmen weiterzuentwickeln - unabhängig von Standorten, Teams oder Ländern", so Stefan Kramer. "Mit 'One Era' schaffen wir die Strukturen, die es braucht, um schneller zu wachsen: mehr Zusammenarbeit, mehr Transparenz und eine gemeinsame Kultur, in der wir voneinander lernen und uns gegenseitig stärker machen. Technologie, Daten und Künstliche Intelligenz sind dabei keine Selbstzwecke, sondern Werkzeuge, mit denen wir unsere Teams entlasten, Prozesse intelligenter gestalten und unseren Kund:innen den kürzesten Weg in relevante Communitys ermöglichen."