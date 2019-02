Neue ZDF-Telenovela setzt auf Ex-"GZSZ"-Gesicht

© ZDF/DWDL

Das ZDF hat die Hauptrollen seiner neuen Telenovela "Lena - Liebe meines Lebens" besetzt. die ab Herbst "Hanna - Folge deinem Herzen" ersetzt. Mit dabei: Eine ehemalige "GZSZ"-Darstellerin



23.06.2010 - 10:37 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2010 - 10:37 Uhr

Das ZDF hat über die Besetzung der beiden Hauptrollen in der neuen, vom Endemol-Joint Venture Wiedemann & Berg produzierten, Telenovela "Lena - Liebe meines Lebens" entschieden, mit der die Mainzer ab Herbst "Hanna - Folge deinem Herzen" im Nachmittagsprogramm ablösen werden. Die Rolle der Lena Sander übernimmt Jessica Ginkel, Max Alberti wird die Rolle ihres Traummanns, des Frauenschwarms David von Arensberg, zu sehen sein.

Mit Jessica Ginkel setzt man beim ZDF auf eine Daily-erprobte Darstellerin: Ginkel stand zwischen 2006 und 2009 über drei Jahre für die RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" vor der Kamera. Alberti war zuletzt in der inzwischen abgesetzten RTL-Reihe "112 - Sie retten dein Leben" zu sehen und ist zudem Musiker in der Münchner Band "Jamaram".

Auch in der Serie wird Alberti einen erfolgreichen Musiker spielen, in den sich Lena verliebt. Während er ihr musikalisches Talent entdeckt und sie durch ihn eine märchenhafte Musikkarriere macht, lässt er sich das erste Mal in seinem Leben ganz auf die Liebe ein. David und Lena sind aber auch durch ein "dunkles Schicksal" verbunden, wie das ZDF in der Ankündigung der Serie schreibt. Ihre Feinde würden zudem nicht einmal vor Mord zurückschrecken.

Mit "Lena - Liebe meines Lebens" setzt das ZDF bei seinen Telenovelas zum ersten Mal nicht auf einen selbst entwickelten Stoff, sondern adaptiert die südamerikanische Telenovela "Don Juan y su bella dama", deren Geschichte aber auf deutsche Verhältnisse übertragen wird. Produziert wird die Serie von Wiedemann & Berg Television in Zusammenarbeit mit Endemol. Gedreht wird ab Anfang Juli, zu sehen sein wird die Serie ab Herbst.

