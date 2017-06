ProSieben gibt den Yottas eine eigene Dokusoap

© ProSieben / Martin Ehleben

Ab Ende Mai wandelt ProSieben ein Stück weit auf den Spuren der Geissens und gibt den aktuell von manchen Boulevardblättern reichlich beachteten Yottas eine eigene Sendung. Das Protz-Pärchen, das in der Boulevardpresse zu Hause ist, wird auf einem Roadtrip durch die USA begleitet.



08.04.2016 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 08.04.2016 - 08:00 Uhr

Schon seit einigen Monaten geistern die Yottas durch die Boulevardmedien: "Bild" hat sich schon recht ausführlich mit dem Leben des Glamourpärchens befasst - und bei "taff" brachten es Bastian Yotta und seine Freundin Maria in der jüngeren Vergangenheit immerhin schon zu einer eigenen Wochenserie. Diese kam beim Publikum offenbar so gut an, dass ProSieben den beiden Wahl-Amerikanern nun sogar eine eigene Dokusoap im Abendprogramm spendiert.

"Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika" nennt sich das Format, das ab dem 26. Mai jeweils donnerstags in der Spätabend-Schiene bei ProSieben zu sehen sein wird, wie ein Sprecher des Münchner Privatsenders jetzt gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Eine genaue Uhrzeit nannte ProSieben allerdings bislang noch nicht. Zunächst ist die Ausstrahlung von vier Folgen geplant, in denen der Unternehmer und seine Freundin auf einem Roadtrip durch die USA begleitet werden.

Den Auftrag für die Produktion der Reality-Doku erhielt Joker Productions - jene Firma also, die einst schon für die RTL-II-Dokusoap "Die Geissens" verantwortlich zeichnete, ehe schließlich vor zwei Jahren die Trennung im Streit erfolgte. Nun sind es also die Yottas, die Einblicke in ihr Luxus-Leben gewähren. Im Rahmen ihrer neuen ProSieben-Dokusoap wollen sie herausfinden, ob andere Städte nicht besser zu ihrem "Way of Life" passen als Los Angeles. Das Pärchen testet in New York, San Francisco, Las Vegas, Miami und den Bahamas, an welchen Orten sie ihren Lifestyle am besten ausleben können.

Teilen