TVLab-Gewinner drehen interaktive Sketch-Comedy

© ZDFneo/HitchOn/Jester

Derzeit entstehen drei Folgen einer interaktiven Sketch-Comedy, die ZDFneo im kommenden Frühjahr ausstrahlen will. Hinter dem Projekt, das auch bei YouTube laufen soll, stehen die Gewinner des "TVLabs" aus dem vergangenen Jahr.



24.10.2016 - 12:44 Uhr von Alexander Krei 24.10.2016 - 12:44 Uhr

Das Gewinner-Team des TVLabs aus dem vergangenen Jahr hat in den vergangenen Monaten an einer interaktiven Sketch-Comedyserie gearbeitet, für die in Aachen und Umgebung inzwischen die Dreharbeiten laufen. Das Format hört auf den Arbeitstitel "neoParody" und soll nach Angaben des Senders versuchen, Verstand und Wahnsinn, Realität und Fiktion sowie TV und Online miteinander zu verschmelzen.

Die Erlebnisse, um die es geht, seien "so abgefahren wie es eigentlich nur schräge Web-Videos sein können", erklärt ZDFneo und will die drei halbstündigen Folgen daher auch auf YouTube zeigen. Das Team will die Inhalte von "neoParody" außerdem über weitere soziale Netzwerke verbreiten. Das könnte funktionieren, schließlich sind in der Sendung etwa Lars Fricke vom YouTube-Duo SceneTake TV oder auch Joyce Ilg zu sehen. Angesiedelt ist die Sketch-Comedy in einer Psychiatrie, in der Schauspieler Lars (Lars Fricke) eigentlich nur lernen will, wie man einen Verrücken spielt.

Weitere Protagonisten sind Alexander "AlexiBexi" Böhm, Petra "Ooobacht" Meyer und Michael Schulte. Produzentin des crossmedialen Formats, das voraussichtlich im Frühjahr zu sehen sein wird, ist Sarah Kübler von der Wiesbadener Firma HitchOn. Regie führt Michael Hildebrandt. Idee und Setting kommen von Daniel Gatzke. Zum Autorenteam gehören Joseph Bolz, Niki Drozdowski, Rebecca Rehm, Matthias Mettenbörger, Michael Hildebrandt und Ralf Betz.

In diesem Jahr wird ZDFneo übrigens kein "TVLab" mehr an den Start bringen, wie eine Sendersprecherin kürzlich gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Gleichzeitig betont sie, dass das "TVLab" als "Experimentierplattform" von ZDFneo auch weiterhin bestehen bleiben soll. 2017 soll es mit einem "Webformat" online weitergehen.

Mehr zum Thema ZDFneo: "TVLab" pausiert und kommt 2017 wieder "TVLab": "Für eine Hand voll Spinner" gewinnt



Teilen