NDR macht Comedy-Quiz mit Lippe, Frier und Vogel

Noch vor dem Jahresende startet das NDR Fernsehen ein neues Comedy-Quiz mit prominenter Besetzung. Für die Show, die den Titel eines Klassikers aufgreift, konnte der Sender Annette Frier, Jürgen Vogel und Jürgen von der Lippe gewinnen.



17.11.2016 - 14:03 Uhr von Alexander Krei 17.11.2016 - 14:03 Uhr

Das NDR Fernsehen wird den Namen einer beliebten Rateshow aus den 70er Jahren schon bald wieder aufgreifen: Ende Dezember bringt der Sender eine Comedyshow namens "Wer 3x lügt" mit Jürgen von der Lippe, Annette Frier und Jürgen Vogel an den Start. Der Titel sei eine Reminiszenz an das Quiz "Wer dreimal lügt", das allerdings einem etwas anderen Konzept folgte, wie der NDR am Donnerstag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de klarstellte.



Im Mittelpunkt der neuen Unterhaltungssendung stehen bisweilen skurrile Fragen, zu denen Frier und Vogel dem Publikum unterschiedliche und teilweise sehr verblüffende Antworten liefern werden. Allerdings sagt nur immer einer die Wahrheit - der andere hat seine Geschichte frei erfunden. Unterstützung erhalten die Kandidatenteams im Studio von Jürgen von der Lippe, der sie "mit analytischem Feingefühl und seinem bekannt trockenen Humor" durch die Show lotsen soll.

Entwickelt wurde "Wer 3x lügt" vom NDR, die Produktion übernimmt Beckground tv, also die Produktionsfirma von Reinhold Beckmann. Die Premiere der Show ist am Dienstag, den 27. Dezember um 22:00 Uhr im Anschluss an eine XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" mit Moderator Kai Pflaume zu sehen, ehe eine Stunde später eine neue Folge von "Pleiten, Pech & Pannen" mit Judith Rakers folgt. Weitere Ausgaben von "Wer 3x lügt" sind am 28. Dezember sowie am 2. und 3. Januar zu sehen.

Die Original-Show "Wer dreimal lügt" wurde von 1970 bis 1984 in der ARD ausgestrahlt. Moderatoren des ursprünglichen Formats waren Harald Scheerer und Wolfgang Spier.

