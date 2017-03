Staffel 4: RTL setzt "The Blacklist" im Mai fort

© Sony Pictures Television

Seit Anfang des Jahres zeigt RTL Crime die aktuelle vierte Staffel von "The Blacklist" bereits im Pay-TV. Wer kein Geld ausgeben will, muss sich noch bis Anfang Mai gedulden. Dann kehrt Raymond Reddington bei RTL zurück.

Am 25. April zeigt RTL das Serienfinale von "Person of Interest" am späten Dienstagabend. Eine Woche später ist damit Platz für die Rückkehr von "The Blacklist", das somit also auch weiterhin nur zu fortgeschrittener Stunde dienstags gegen 23:10 Uhr zu sehen sein wird. RTL beginnt am 2. Mai mit der Ausstrahlung der vierten Staffel, wie der Sender via Twitter bekannt gab.

Und darum geht's in Staffel 4: Um ihr kleines Baby vor den Gefahren, die in dieser Welt auf die beiden lauern, zu schützen, hat sich die ehemalige FBI-Agentin Elisabeth Keen mit der kleinen Agnes auf Kuba verschanzt und wiegt sich dort in Sicherheit. Doch ihr Versteck fliegt auf – und damit auch ihr vorgetäuschter Tod! Nun steht Liz' Leben erneut auf dem Spiel, denn Alexander Kirk – der mysteriöse Mann, der behauptet, ihr Vater zu sein – entführt sie aus Kuba und verwischt ihre Spuren. Auch ihr Ehemann Tom und das gemeinsame Baby sind in die Fänge von Kirks Hintermännern geraten. Raymond "Red" Reddington unternimmt fortan alles, um Liz zu retten und schreckt dabei vor nichts zurück. Damit beginnt ein Überlebenskampf, der zahlreiche Opfer fordert und lang gehütete Geheimnisse ans Tageslicht bringt, die alles verändern werden.