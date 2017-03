kabel eins schraubt leicht an seinem Krimi-Programm

© kabel eins

Ab Anfang Mai wird kabel eins seinen Programmablauf am Nachmittag ein wenig optimieren und fortan den "NCIS"-Ableger "Navy CIS: L.A." ins Programm nehmen. Eine andere Serie muss dafür im Gegenzug ihren Platz räumen.

Für gewöhnlich fährt kabel eins am Nachmittag mit seinen Krimi-Wiederholungen außerordentlich gut. Dennoch wird der Sender demnächst ein wenig Abwechslung in den Programmablauf bringen: Vom 2. Mai an nimmt kabel eins die US-Serie "Navy CIS: L.A." ins Schema auf und zeigt sie täglich gegen 14:00 Uhr - also dort, wo akuell noch "Navy CIS" zu sehen ist. Die Mutter-Serie wird jedoch nicht aus dem Programm genommen, sondern läuft fortan um 13:00 Uhr und damit vor ihrem in Los Angeles spielenden Ableger.

Im Zuge der Veränderungen muss die bislang zur Mittagszeit gesendete Krimiserie "Numb3rs - Die Logik des Verbrechens" dagegen ihren Platz räumen. An ihre Stelle rücken ab Mai die Fälle von "Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen" vor, die aktuell noch knapp eine Stunde später zu sehen sind. Zu leichten Verschiebungen kommt es durch das veränderte Krimi-Programm indes auch in den Morgenstunden, wo ab etwa 8:40 Uhr fortan nicht mehr "Cold Case" und "Navy CIS" ein Doppel bilden, sondern Wiederholungen von "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A.".

Mit Blick auf den Vorabend wird am 2. Mai übrigens Johannes Wallow seine Arbeit wieder aufnehmen: Nach einer einwöchigen Pause kehrt die gerade erst gestartete Dokusoap "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu" auf den Sendeplatz um 17:55 Uhr zurück. Eine Stunde später will kabel eins unverändert auf das neue Magazin "Sicher ist sicher" setzen.