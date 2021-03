am 22.03.2021 - 12:18 Uhr

Seit Jahrzehnten strahlt das ZDF seine Kinder-Quizshow "1, 2 oder 3" am Samstag aus - zuletzt schon um 7:50 Uhr. Doch nach Ostern werden sich die kleinen und großen Fans des Formats an einen neuen Sendeplatz gewöhnen müssen: Ab dem 11. April wandert der Klassiker, der schon seit elf Jahren von Elton moderiert wird, auf den Sonntag. Fortan ist "1, 2 oder 3" hier jeweils um 8:35 Uhr zu sehen, und zwar im Doppel mit einem anderen Klassiker: Ab 8:10 Uhr zeigt das ZDF nämlich "Löwenzahn".

Nicht die einzige Neuerung: Ebenfalls ab dem 11. April findet eine neue Serie den Weg ins Kinderprogramm des Mainzer Senders - ab 6:55 Uhr läuft die finnisch-britische Animationsserie "Mumintal", die auf den Werken der skandinavischen Schriftstellerin und Illustratorin Tove Jansson beruht. Sie begann bereits 1945, ihre Geschichten um die weißen nilpferdartigen Trolle zu veröffentlichen.

Einen prominenteren Sendeplatz bekommt im Zuge des Umbaus auch das Entdeckermagazin "Pur+" mit Erik Mayer. Aktuell ist die Sendunng noch ziemlich versteckt samstags um 6:50 Uhr zu sehen, ab dem 10. April wechselt sie auf 10:00 Uhr und bildet damit gewissermaßen den Abschluss des Kinderprogramms.

[-CONTENTAD-2]

Und auch im sonntäglichen Nachmittagsprogramm des ZDF kommt es nach Ostern zu Veränderungen. So wird die Dokusoap "Duell der Gartenprofis" fortan in Doppelfolgen ausgestrahlt. Neben einer neuen Folge, die gegen 14:15 Uhr ausgestrahlt wird, zeigt der Sender direkt im Anschluss noch eine Wiederholung, ehe um 15:45 Uhr "Die Rosenheim-Cops" folgen. Die Krimiserie ist damit künftig an allen sieben Tagen nachmittags mit Wiederholungen vertreten.