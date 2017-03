Köppen-Zeitreise geht Pokal-Kracher aus dem Weg

© RTL

Ursprünglich für Ende April angekündigt, hat sich RTL dazu entschieden, die Ausstrahlung von "I like die 2000er" zu verschieben. In der Programmplanung des Senders hat man offenkundig noch einmal das drohende Gegenprogramm studiert.

Erst in der vorigen Woche stellte RTL die neue Staffel seiner Zeitreise-Reihe "I like..." in Aussicht (DWDL.de berichtete), doch jetzt muss Jan Köppen etwas überraschend doch noch länger auf seinen nächsten Primetime-Einsatz warten. Der Kölner Sender hat nämlich kurzerhand entschieden, die ursprünglich für den 26. April geplante Ausstrahlung von "I like die 2000er" zu verschieben.

Zu den Gründen äußerte sich RTL bislang zwar nicht, doch der Blick auf das Konkurrenz-Programm gibt wohl die Antwort: Im Ersten gibt es an diesem Abend das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund zu sehen, das wahre Spitzen-Quoten verspricht. Diesem mächtigen Gegner will man wohl gerne aus dem Weg gehen.

Anstelle von "I like die 2000er" setzt RTL stattdessen an besagtem Mittwoch auf eine Wiederholung von "Die 25 kuriosesten Glücks- und Pech-Momente". Wann sich Jan Köppen auf Zeitreise begeben wird, steht indes noch nicht fest. Auch in der darauffolgenden Woche, wenn ein Halbfinale in der Champions League ansteht, versucht es der Kölner Sender lieber wieder mit seiner Rankingshow.