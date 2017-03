"HuffPo Deutschland" eröffnet Büro in Berlin

© The Huffington Post

Dreieinhalb Jahre nach dem Start und wenige Monate vor der anstehenden Bundestagswahl eröffnet die "Huffington Post Deutschland" ein Korrespondentenbüro in Berlin. Neben dem Hauptsitz in München ist das dann der zweite Standort des Burda-Portals.

Die "Huffington Post Deutschland" ist auf Expansionskurs: Das Nachrichtenportal hat nun auch ein Korrespondentenbüro in der Hauptstadt. In dem Berliner Büro arbeitet neben freien Mitarbeitern vor allem "HuffPost"-Parlamentskorrespondent Jürgen Klöckner. Der war bislang Chef vom Dienst am Hauptsitz in München. Vor seinem Wechsel arbeitete er als freier Journalist unter anderem für die "Wirtschaftswoche", die "Financial Times Deutschland" und das "Handelsblatt".





"Für uns ist es wichtig, dort zu sein, wo über unsere Zukunft entschieden wird, gerade im Wahljahr 2017, von dem so viel abhängt", sagt "HuffPost"-Chefredakteur Sebastian Matthes. Doch auch über die Bundestagswahl hinaus soll die Bedeutung von Berlin-Themen deutlich zunehmen. "Berlin ist Magnet für Startups, Kreative und Querköpfe aus aller Welt. Hier entstehen die Ideen von Morgen", sagt Herausgeber Cherno Jobatey. "Diesen Aufbruch wollen wir in Zukunft noch intensiver begleiten."