MDR macht Strandparty mit Florian Silbereisen

© WDR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Nach dem Erfolg der "Klubbb3-Hüttenparty" mit mehr als zwei Millionen Zuschauern setzt der MDR seine Schlagershow mit Florian Silbereisen im Sommer fort. Für Ende August ist die Fortsetzung geplant - diesmal geht's nach Mallorca.

Wenn Florian Silbereisen im Ersten durch seine "Feste" führt, dann sind ihm regelmäßig Spitzen-Quoten sicher. Doch auch im MDR Fernsehen sorgte er kürzlich für starke Zuschauerzahlen: 1,8 Millionen verfolgten seine "Schlager im Schnee", weitere 600.000 waren in Österreich beim ORF dabei. Kein Wunder also, dass nach der "Klubbb3-Hüttenparty" demnächst eine weitere Show folgen wird.

Wie der MDR gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, ist für dieses Jahr eine Sommerausgabe der Show geplant, die erneut von Jürgens TV produziert wird. Unter dem Titel "Schlager am Meer - Die Klubbb3-Strandparty" wird es die zweite Folge am Samstag, den 12. August im MDR Fernsehen zu sehen geben. Dafür zieht es die Schlagerband rund um Florian Silbereisen allerdings nicht ins Salzburger Land, sondern nach Mallorca

"Die neue Lust auf Schlager wird in Deutschland immer größer. Gemeinsam mit Deutschlands bestem Entertainer Florian Silbereisen haben wir einen echten Schlagerboom entfacht", so MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann. "Mit ’Schlager am Meer' setzen wir unsere Strategie konsequent fort und ich bin sicher, dass die Schlagerfans in ganz Deutschland auch diese Show lieben werden."