"Ingo Zamperoni, mit wem haben Sie gerade telefoniert?"

Kurz vor der Sendung bestand bei den "Tagesthemen" am Montagabend offensichtlich noch Gesprächsbedarf. So kam es, dass Polittalker Frank Plasberg seinen Kollegen Ingo Zamperoni bei der Übergabe beim Telefonieren erwischte.

Am Ende von "Hart aber fair" ist es seit vielen Jahren üblich, dass Frank Plasberg zu den "Tagesthemen" schaltet, um auf die geplanten Themen der anschließenden Nachrichtensendung hinzuweisen. Eigentlich ein routinierter Vorgang also - doch in dieser Woche lief die Live-Schalte zumindest für den "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni nicht ganz nach Plan. Der war nämlich gerade noch in ein Telefonat verwickelt, als sich plötzlich Frank Plasberg bei ihm meldete.

Eilig legte Zamperoni daraufhin den Hörer seines Telefons beiseite, doch Plasberg war die kuriose Szene freilich nicht entgangen. "Mit wem haben Sie gerade telefoniert", wollte der Polittalker von seinem sichtlich überraschten Kollegen im "Tagesthemen"-Studio wissen. Eine konkrete Antwort darauf gab Zamperoni zunächst nicht, doch er erklärte: "Es ist eine aktuelle Sendung und da wird noch bis zur letzten Minute hin- und hergechinched."

Mit dem etwas ungewöhnlichen Ausdruck wollte Zamperoni wohl zum Ausdruck bringen, dass bis kurz vor Beginn der Sendung noch an den Themen gearbeitet wird. Auf Twitter schrieb der Moderator später, er sei vom pünktlichen Ende von "Hart aber fair" überrascht worden und habe noch letzte Absprachen mit der Redaktion getroffen. Die "Tagesthemen" brachte Ingo Zamperoni danach übrigens pannenfrei über die Bühne.

Ein kurioser Moment war die Übergabe zwischen beiden ARD-Sendungen jedoch allemal - und ganz nebenbei erfuhren die Zuschauer dadurch, dass bei den "Tagesthemen" zumindest im Studio noch nicht mit Schnurlostelefonen gearbeitet wird.