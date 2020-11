Diego Maradona ist am Mittwoch im Alter von nur 60 Jahren verstorben, darüber berichteten auch zahlreiche Sendungen im Fernsehen. Die Meldung schaffte es auch ins Boulevardmagazin "Brisant", das zwischen 17:15 und 18 Uhr im Ersten zu sehen war. Die Meldung über den Tod des Fußball-Idols kam erst am späten Nachmittag - und offenbar musste es auch in der "Brisant"-Redaktion schnell gehen. Dabei ist den Machern der Sendung ein Fehler unterlaufen.

Während Moderatorin Kamilla Senjo die traurige Meldung verkündete, war hinter ihr ein vermeintliches Foto des Ex-Fußballers zu sehen. Nur: Das auf dem Bild war gar nicht Diego Maradona. Es war ein Double des Weltmeisters von 1986. Entstanden ist das Foto 2016 bei einem Benefizspiel in Stuttgart, das Maradona-Double hört eigentlich auf den Namen Abi Atici. Comedy-Autor und Moderator Micky Beisenherz machte über seine Social-Media-Kanäle auf das Missgeschick aufmerksam.

Vom zuständigen MDR heißt es auf Anfrage zur Foto-Panne, der Fehler sei "nicht zuletzt auch wegen der arbeitsintensiven Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Gipfel bei der Kanzlerin" passiert. "Wir wollten unser Publikum in der Sendung nach Erhalt der Eilmeldung zeitnah über den Tod der Fußballlegende Diego Maradona informieren. Hierbei ist uns bei der Bildauswahl ein Fehler unterlaufen, für den wir uns entschuldigen." Auf den Social-Media-Kanälen ist ein richtiges Foto von Maradona gewählt worden.

Im Zuge des Todes des Fußballers haben einige Sender inzwischen Sonderprogrammierungen angekündigt. So zeigt Arte am 4. Dezember um 21:55 Uhr das Porträt "Maradona, der Goldjunge". Schon ab sofort ist der Film in der Mediathek des Kultursenders zu sehen. Der Dokufilm von Jean-Christophe Rose stammt aus dem Jahr 2006. Beim Pay-TV-Sender History ist bereits am Donnerstag, den 26. November, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr die Doku "Maradona - Aufstieg und Fall" zu sehen.