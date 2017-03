Quartett ist komplett: DAZN erwirbt MLB-Rechte

© Perform Group

Am kommenden Wochenende startet die amerikanische Major League Baseball in die neue Saison. Fans können hierzulande fortan mehr als 600 Spiele pro Saison live bei DAZN verfolgen. Aber auch Sport1 ist offenbar noch nicht aus dem Rennen.

Zusätzlich zu NFL, NBA und NHL wird DAZN künftig auch die vierte große US-Sportliga ins Programm nehmen: Vom kommenden Wochenende an steigt der Sport-Streamingdienst in die Berichterstattung über die Major League Baseball ein. Der Sender hat sich die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz bis ins Jahr 2020 gesichert und will fortan bis zu vier Spiele pro Tag zeigen. Jährlich sollen dadurch mehr als 600 Saison-Spiele übertragen werden - von der Regular Season bis zum Finale in der World Series.

Das erste MLB-Spiel bei DAZN steigt am kommenden Sonntag ab 22:10 Uhr, wenn die Arizona Diamondbacks auf die San Francisco Giants treffen. "Durch unsere umfassende Live- und On-Demand-Berichterstattung von NFL, NBA und NHL gilt DAZN schon jetzt als die Heimat des US-Sports", klopft sich John Gleasure, CCO von DAZN, auf Schulter. "Daher freuen wir uns sehr, dass wir nun unser Angebot um die MLB erweitern können."

Wer hierzulande bislang die MLB-Spiele sehen wollte, musste auf den Bezahlsender Sport1 US zurückgreifen, der nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de durch die nun zugunsten von DAZN getroffene Entscheidung aber noch nicht aus dem Rennen ist. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der zur Perform Group gehörende Streamingdienst Sublizenzen an den Sportsender vergeben wird, sodass Baseball-Fans fortan zwei Anlaufstellen haben werden.

Dominick Balsamo, Vice President International Media Sales der Major League Baseball, zeigte sich zufrieden: "Wir sind begeistert, dass wir unsere globale Reichweite weiter ausbauen und durch unsere Partnerschaft mit DAZN nun auch die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Rechtzeitig zum MLB-Saisonstart freuen wir uns auf die neuen und spannenden Möglichkeiten, die diese Plattform dem Baseball und unserer weltweit wachsenden Fan-Gemeinde bietet."