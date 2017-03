Mockridge überbrückt Wartezeit auf sich selbst

© Sat.1/Boris Breuer

Bei Sat.1 hält man große Stück auf Luke Mockridge. Bevor der Comedian Anfang April eine neue Gameshow in der Primetime moderieren wird, zeigt der Sender zunächst dessen Bühnenprogramm - und zwar früher und länger als zuletzt.

Um die Wartezeit bis zum Start der neuen Gameshow "Luke! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" zu verkürzen, hat sich Sat.1 dazu entschlossen, auch in der Woche zuvor zur besten Sendezeit auf Luke Mockridge zu setzen. Der Sender wird daher am Freitag, den 28. April um 20:15 Uhr das Bühnenprogramm "I'm Lucky, I'm Luke" ins Programm nehmen.

Es handelt sich dabei um eine zweistündige Fassung, nachdem Ende vergangenen Jahres im Anschluss an "The Voice of Germany" zu später Stunde schon einmal eine deutlich kürzere Version des Bühnenprogramms zu sehen war. Die Quoten konnten sich damals übrigens sehen lassen: Mit mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe empfahl sich "I'm Lucky, I'm Luke" somit noch einmal für einen besseren Sendeplatz.

In seiner Stand-up-Show nimmt Luke Mockridge seine Fans mit auf eine Zeitreise durch die 90er Jahre und erinnert sich an seine Kindheit, Schulzeit und Jugend. Hinzu kommen musikalische Gesangs-Einlagen am Klavier und an der Gitarre.