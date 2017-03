Vertrag verlängert: Kloeppel bleibt "RTL aktuell" erhalten

© RTL/Ruprecht Stempel

"RTL aktuell" steht für eine erstaunliche personelle Konstanz: Anchorman Peter Kloeppel führt nun schon seit 25 Jahren durch die Hauptnachrichten von RTL - und wird das auch noch weitere Jahre tun. Er hat zum Jubiläum seinen Vertrag verlängert.

Am 30. März 1992 führte Peter Kloeppel zum ersten Mal durch "RTL aktuell" - und er ist bis heute das prägende Gesicht von RTL im Informationsbereich geblieben. Ein Ende ist nach 25 Jahren noch nicht in Sicht: Pünktlich zu seinem 25. Dienstjubiläum haben infoNetwork - bei der Mediengruppe RTL für den Nachrichten- und Magazinbereich zuständig - und Peter Kloeppel ihre Zusammenarbeit um drei weitere Jahre verlängert.

RTL-Chefredakteur und infoNetwork-Geschäftsführer Michael Wulf: "Seit 25 Jahren steht Peter Kloeppel als Chef-Anchor der RTL-Hauptnachrichten für ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit, Seriosität und Kompetenz. Diese Eigenschaften haben ihn zu einem der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Nachrichtenmoderatoren in Deutschland gemacht. Es freut mich deshalb außerordentlich, dass wir im bevorstehenden Wahljahr und im Angesicht der allgemein unruhigen Nachrichten-Zeiten auch in den kommenden Jahren auf die ganze Erfahrung und Souveränität dieses vielfach preisgekrönten Journalisten zurückgreifen können."

"Da ich meine Arbeit jeden Tag aufs Neue mit sehr viel Spaß angehe, fühlt es sich nach 25 Jahren genauso frisch an, wie vor einem Vierteljahrhundert auch", sagt Kloeppel selbst. "Ich wusste von Anfang an: für diesen Job braucht man einen langen Atem. Das Vertrauen der Zuschauer in eine Nachrichtensendung wächst mit der Kontinuität des Formats und seiner Moderatoren."

Ein ausführliches Interview mit Peter Kloeppel lesen Sie morgen bei DWDL.de