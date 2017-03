"Topmodel"-Finale: Ruhrpott statt Mallorca

© ProSieben/Richard Hübner

2015 wurde "Germany's Next Topmodel" nach einer Bombendrohung unfreiwillig im Ausland gekürt, 2016 veranstaltete ProSieben dann eine Open-Air-Show auf Mallorca. Nun kehrt man wieder in eine deutsche Halle zurück.

ProSieben hat Details zum Finale der mittlerweile 12. Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt gegeben: Die Siegerin wird in diesem Jahr am 25. Mai in der Arena in Oberhausen gekürt. 8.500 Fans können als Publikum in der Arena dabei sein, also wieder deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Damals sendete ProSieben aus der Stierkampfarena in Palma de Mallorca, die nur für 3.000 Gäste zugelassen worden war - und sich somit mit halbleeren Rängen präsentierte.

Den Wechsel aus den zuvor genutzten deutschen Hallen - in der Regel in Köln oder Mannheim - nach Mallorca, begründete ProSieben damals damit, dass man "neue Wege gehen" wolle und sich neue Inszenierungs-Möglichkeiten durch eine Open-Air-Show verspreche. Auch 2015 war "Germany's Next Topmodel" bereits im Ausland gekürt worden - damals allerdings unfreiwillig: Aufgrund einer Bombendrohung musste die Finalshow in Mannheim abgebrochen werden, zu Ende gebracht wurde die Staffel später in New York.