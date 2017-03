"Chicago Med" komplettiert den Vox-Freitag

© Vox/NBCUniversal Media

Nachdem im April schon "Chicago Fire" und "Chicago PD" auf neuem Sendeplatz am Freitagabend ins Vox-Programm zurückkehren, komplettiert Mitte Mai mit "Chicago Med" der nächste Ableger des Franchises von Dick Wolf den Abend.

Dick Wolf, der einst schon um "Law & Order" ein ganzes Serien-Franchise gebaut hat, gelang dies mit seinen "Chicago"-Serien erneut. Vox vereint nun gleich drei davon an einem Abend: Nachdem der Sender kürzlich schon angekündigt hat, ab dem 21. April freitags um 20:15 Uhr "Chicago Fire" und ab 22:10 Uhr dann "Chicago PD" zu zeigen, steht jetzt auch fest: Ab dem 12. Mai komplettiert "Chicago Med" den Abend. Die Serie läuft dann immer um 21:15 Uhr, die "Chicago-Fire"-Dosis wird dafür wieder auf eine Folge pro Woche zurückgefahren.

Wie der Name schon sagt, geht es in "Chicago Med" um den turbulenten Alltag in Chicagos größtem Krankenhaus, in dem medizinische Notfälle und ethische Dilemmas an der Tagesordnung. Fans des "Chicago"-Franchises werden auch im neuen Ableger auf viele bekannte Gesichter aus den anderen Serien treffen. Genau das macht für Serienschöpfer Dick Wolf auch einen Teil der Faszination aus: "Es macht Spaß, an etwas zu arbeiten, das es so in der Fernsehgeschichte bis jetzt noch nicht gegeben hat. Wir haben mit 'Chicago Fire', 'Chicago P.D.' und 'Chicago Med' verschiedene Serien kreiert, durch die die Schauspieler sich nahtlos bewegen können. Sie können zwischen den Serien hin und her wechseln und das ist etwas sehr Aufregendes."

"Chicago Med" läuft in den USA bereits in der zweiten Staffel erfolgreich. Und am 1. März ist mit "Chicago Justice" dort auch schon der nächste Ableger an den Start gegangen.