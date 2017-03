Mögliches USA-Debüt von Schweini bei Eurosport

© Eurosport

Bereits am kommenden Wochenende könnte Bastian Schweinsteiger erstmals für seinen neuen Verein Chicago Fire auflaufen. Deutsche Fans können die Partie, in der Schweinis neuer Klub gegen Montreal Impact antritt, bei Eurosport 1 sehen.

Der Wechsel von Bastian Schweinsteiger von Manchester United in die USA zu Chicago Fire hat in den vergangenen Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt. Am Dienstag ist der ehemalige deutsche Nationalspieler in den USA angekommen und wurde von den Chicago-Fans frenetisch empfangen. Bereits am kommenden Wochenende könne Schweinsteiger sein Debüt in der Major League Soccer (MLS) geben, dann tritt sein Verein nämlich gegen Montreal Impact an.

Weil die Partie aufgrund der möglichen Schweinsteiger-Beteiligung gute Quoten verspricht, hat Eurosport nun angekündigt, das Spiel zu übertragen. Los geht’s am kommenden Samstag, den 1. April, ab 21 Uhr im Free-TV bei Eurosport 1. Eurosport bietet den Zuschauern zudem einen Livestream auf seiner Webseite an. Eurosport ist ja bekanntlich der exklusive MLS-Sender in Deutschland und begleitet die komplette Saison von März bis Dezember. Pro Spieltag sind meist zwei Spiele bei Eurosport 1 oder Eurosport 2 zu sehen.

Neben der Übertragung des möglichen Schweini-Debüts auf dem Platz zeigt Eurosport auch, wie Schweinsteiger am Mittwochabend gegen 22 Uhr der Presse offiziell vorgestellt wird. Das ist dann nicht im TV zu sehen, sondern im Livestream auf eurosport.de. Auch via Facebook wird der Sender einen Livestream anbieten. Wer die Pressekonferenz lieber im TV sehen möchte, kann das bei Sky Sport News HD tun. Der Sender überträgt ebenfalls ab 22 Uhr.