Deal mit DAZN: Sport1 zeigt MLB erstmals im Free-TV

DAZN und Sport1 sind gewillt, die Popularität von Baseball in Deutschland zu steigern. Aus diesem Grund wird Sport1 in Zukunft ausgewählte Spiele der MLB auch im Free-TV zeigen. Der Pay-TV-Sender Sport1 US bleibt zudem weiterhin an Bord.

Sport1 bleibt bei der Major League Baseball wie erwartet auch weiterhin am Ball. Der Sportsender hat sich mit dem Streamingdienst DAZN auf den Erwerb einer Sublizenz geeinigt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2019 und sieht vor, dass der Pay-TV-Sender Sport1 US pro Saison mindestens 75 MLB-Spiele live mit US-amerikanischem Originalkommentar übertragen wird. Den Großteil der Spiele wird es jedoch bei DAZN zu sehen geben (DWDL.de berichtete).

Interessantes Detail: Erstmals wird Sport1 ausgewählte Partien auch live im Free-TV mit deutschem Kommentar zeigen. Gleich zum Saisonauftakt steht am kommenden Sonntag ab 23:15 Uhr das Spiel zwischen den Arizona Diamondbacks und den San Francisco Giants auf dem Programm. Die Übertragung begleiten Kommentator Günter Zapf und Experte Matthias Ondrazek. Hinzu kommen regelmäßige Höhepunkte und Clips auf Sport1.de

"Die MLB ist zusammen mit der NBA und der NHL seit Jahren ein fester Bestandteil unseres hochklassigen Angebots auf dem Pay-TV-Sender Sport1 US, das wir nun langfristig gefestigt haben", sagt Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann. "Darüber hinaus wollen wir die Relevanz der Sportart gemeinsam mit unserem Kooperationspartner DAZN weiter steigern: Nachdem Max Kepler mit seinen Auftritten in der Vorsaison hierzulande bereits für Aufsehen gesorgt hat, sind die zusätzlichen Liveübertragungen im Free-TV nun eine tolle Möglichkeit, Baseball im deutschsprachigen Raum noch populärer zu machen."

Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution DAZN: "Es freut uns, dass wir mit Sport1 eine Einigung gefunden haben, in der Sport1 US auch weiterhin MLB-Spiele seinen bestehenden Baseball-Fans bieten kann. Dazu kommt, dass die MLB dank Sport1 erstmals im deutschen Free-TV zu sehen sein wird. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden DAZN und Sport1 unser gemeinsames Ziel verwirklichen können, die Popularität von Baseball in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den kommenden Jahren weiter auszubauen."