Zweite Staffel: Netflix verlängert "Santa Clarita Diet"

© Saeed Adyani/Netflix

Die Kannibalen-Comedy "Santa Clarita Diet" erhält eine zweite Staffel, das hat der SVoD-Anbieter Netflix nun bekanntgegeben. Erst Anfang Februar feierte die Serie ihre Premiere, in Deutschland sorgten Werbeplakate für Ärger.

Drew Barrymore wird auch im kommenden Jahr zur Kannibalin: Netflix hat seine Horror-Comedy "Santa Clarita Diet" um eine zweite Staffel verlängert. Die neuen Folgen sollen 2018 zu sehen sein, das geht aus einem Trailer hervor, der nun veröffentlicht wurde. "Santa Clarita Diet" startete erst Anfang Februar bei Netflix und sorgte aufgrund des ungewöhnlichen Kannibalen-Themas für viele Schlagzeilen.

In der Serie spielt Drew Barrymore die Mutter Sheila, die zusammen mit ihrem Mann Joel (Timothy Olyphant) und der gemeinsamen Tochter Abby (Liv Hewson) im beschaulichen Santa Clarita in Kalifornien lebt. Abby ist eine ganz normale Teenagerin, die Eltern arbeiten als Immobilienmakler. Plötzlich verwandelt sich Sheila zu einem Zombie, was man ihr allerdings nicht ansieht. Fortan hat sie aber immer Heißhunger auf Fleisch - bevorzugt von Menschen. Dass das zu einer Reihe von Komplikationen führt, versteht sich von selbst. Auch der Nachbarsjunge Eric (Skyler Gisondo) ist eingeweiht und spielt einen wichtigen Part in der Serie.

In Deutschland sorgte "Santa Clarita Diet" vor allem mit großen Werbeplakaten für Aufsehen. Ein großes, in Berlin angebrachtes Plakat, das Finger als eine Currywurst zeigte, wurde nach einem Hinweis des Werberats abgehängt (DWDL.de berichtete). Kurz darauf hing am Potsdamer Platz ein neues, nicht weniger umstrittenes Motiv.