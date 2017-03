"Chance" und "The Heart Guy" ab Mai im Pay-TV

© Hulu, Nine Network

Während sich 13th Street Hugh Lauries nächsten Serienauftritt im Psychothriller "Chance" gesichert hat, kommt der charmante "The Heart Guy" zu Sky 1. Beide Premieren für die jeweils ersten Staffeln sind für Mitte Mai festgelegt worden.

Bislang musste Hugh Laurie nach "Dr. House" alles andere als einen Karriereknick hinnehmen, hatte er mit "Veep" und "The Night Manager" direkt weitere hochklassige Serienauftritte. Nun folgt der Thriller "Chance", in dem er den namensgebenden Neuropsychologen Dr. Eldon Chance aus San Francisco mimt. Die erste der zehn neuen Folgen seiner frischen Doktorrolle feiert am Donnerstag, den 18. Mai, um 20:13 Uhr Premiere. 13th Street wird ab dann wöchentlich Doppelfolgen ausstrahlen.

Auslöser der Handlung von "Chance" ist eine fatale Fehleinschätzung seitens Dr. Eldon. Dieser trifft eine falsche Entscheidung bei einem seiner Patienten, der unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und muss nun dafür sorgen, die Scherben aufzukehren. Dabei wird er in ein Netz aus Lügen, Korruption und Verrat gedrängt und muss sich darüber hinaus den Geistern seiner eigenen Vergangenheit stellen. Die erste Staffel lief bereits vergangenes Jahr beim US-VoD-Anbieter Hulu und wurde im Januar um eine zweite Staffel verlängert.

Etwas entspannter aber ebenso medizinisch geht es ab Montag, den 15. Mai, auf Sky 1 zu. Ab dann wird der Pay-TV-Sender nämlich die australische Arztserie "The Heart Guy" ausstrahlen, die in ihrem Ursprungsland auf den Namen "Doctor Doctor" hört. Die erste Staffel beginnt um 21:10 Uhr und umfasst ebenfalls zehn Episoden. Im Mittelpunkt steht Hugh Knight (Rodger Corser), der in der Medizinwelt von Sydney den Ruf als Shootingstar genießt. Auf der einen Seite gilt er als smarter und charmanter Herzchirurg, auf der anderen als selbstsüchtiger Hedonist, dem Regeln egal sind.

Nach einer durchzechten Partynacht muss er feststellen, dass ein bewusstloses Model neben ihm liegt. Ursache: Überdosis. Durch diesen Skandal verliert er seine Chirurgenlizenz und darf fortan nur noch als Allgemeinmediziner arbeiten. Dafür kehrt er in seinen kleinen Heimatort Wyhope zurück, wo er einen klaren Kopf bekommen will. Doch dazu kommt es nicht: Seine chaotische Familiensituation lässt ihn nicht zur Ruhe kommen - erst recht nicht, als er seine Ex-Freundin Charlie (Nicole da Silva) wiedertrifft, die mittlerweile mit seinem Bruder verheiratet ist.