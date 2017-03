UFA Show & Factual macht Sport-Event mit Tim Wiese

© UFA Show & Factual

UFA Show & Factual und Ex-Nationaltorhüter und Neu-Wrestler Tim Wiese gehen gemeinsam auf die Suche nach den "härtesten Athleten Deutschlands". Dazu veranstaltet die Produktionsfirma das Sport-Event "World of Wiese"

UFA Show & Factual und Tim Wiese haben eine exklusive Zusammenarbeit für ein neues Sport-Event vereinbart: Der Landschaftspark Duisburg Nord mit seiner Industriekulisse wird sich am 12. August in die "World of Wiese" verwandeln. Die Kandidaten - genannte "Wiese Warrior" - müssen in der "Härteprüfung nach Wiese" eigens konzipierte Hindernisse überwinden, die Kraft, Ausdauer, Reaktionsschnelligkeit und Koordination erfordern. Die Produktionsfirma verspricht eine "Verbindung aus hartem Wettkampf und Sportainment".

Wer teilnehmen will, muss sich online bewerben. 24 Männer und 12 Frauen dürfen insgesamt teilnehmen. Daneben sollen aber vor allem Besucher zuhauf in die "World of Wiese" strömen, die Macher versprechen ein Festival-Feeling. Auf der Spiel-Wiese können sie selbst sportlich aktiv werden und die Hindernisse ausprobieren. Nötig ist dafür aber natürlich ein "Wiesum", das mit über 40 Euro allerdings nicht ganz billig ist. Geplant ist die "World of Wiese" vor allem als Live-Event, eine Übertragung ist zunächst noch nicht geplant, ausschließen will man das bei UFA Show & Factual aber nicht.

Ute Biernat, Geschäftsführerin von UFA Show & Factual: "Tim Wiese ist ein vielseitiges, sportliches Talent mit einer außerordentlichen Karriere und verkörpert großen Kampfgeist sowie enorme Willensstärke. Kurzum: Tim ist ein Unikat, ein echter Kerl, der seine Fans zu begeistern weiß. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm!" Und Tim Wiese lässt wissen: "Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit dem Team in Köln die Muskeln spielen zu lassen. In der ‚World of Wiese‘ zeigt sich, wer das Zeug zum härtesten Athleten Deutschlands hat!"