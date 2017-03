ZDF tauscht "Betty"-Hauptdarstellerin aus

© ZDF/Aaron Rositzka

Das ZDF schickt "Bettys Diagnose" in die vierte Staffel, die deutlich mehr Folgen umfassen wird als die bisherigen Durchläufe. Eine weitere große Änderung: Die Hauptdarstellerin der Klinikserie wird ausgetauscht, Bettina Lamprecht hat aber schon eine neue/alte Rolle.

Fans der ZDF-Vorabendserie "Bettys Diagnose" müssen sich auf Veränderungen einstellen: Die bisherige "Betty"-Darstellerin Bettina Lamprecht wird die Serie nämlich verlassen. Die letzte Folge mit ihr wird am 7. April zu sehen sein, dann endet auch die aktuelle Staffel. Aber auch ohne Lamprecht wird die Serie fortgesetzt: In die Rolle der "Betty" schlüpft in der vierten Staffel Annina Hellenthal.

Lamprecht spielte in insgesamt 36 Folgen die "Betty" und will sich nun neuen Projekten widmen, wie es offiziell vom ZDF heißt. Eines ihrer neuen/alten Projekte ist auch schon bekannt: Ab dem kommenden Juni steht Lamprecht für die neue Staffel "Pastewka" vor der Kamera, die ja von Amazon fortgeführt wird. In der Serie spielt sie die ungeliebte Nachbarin Svenja Bruck, die mit Pastewkas Halbbruder Hagen liiert ist.

Aber zurück zu "Bettys Diagnose", wo es neben dem Wechsel der Hauptdarstellerin noch eine weitere Neuigkeit gibt. So hat das ZDF mittlerweile bestätigt, dass die vierte Staffel 22 Folgen umfassen wird. Damit wird der vierte Durchlauf deutlich mehr Episoden umfassen als die bisherigen drei Staffeln, die auf jeweils zwölf (1. und 2. Staffel) und dreizehn (3. Staffel) Folgen kamen. In den neuen Folgen heißt Betty mit Nachnamen auch nicht mehr Dewald, sondern Weiss. Als Nachfolgerin der Original-Betty hat es die neue Stationsschwester zunächst nicht leicht. Doch mit ihrer patenten und empathischen Art kann sie schon bald die Kolleginnen und Kollegen für sich gewinnen: Betty sagt, was sie denkt, und tut, was sie sagt.

"Bettys Diagnose" wird von Network Movie produziert, Wolfgang Cimera ist der verantwortliche Produzent. Gedreht wird nun noch bis Dezember 2017, die neuen Folgen sollen aber bereits ab dem kommenden Herbst zu sehen sein. "Bettys Diagnose" erreichte auf dem Sendeplatz am Freitagvorabend immer recht gute Quoten: Im Schnitt sahen sich bislang 3,61 Millionen Menschen die Folgen der dritten Staffel an, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 12,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wird die Serie mit der aktuellen Staffel wohl erstmals mehr als 6,0 Prozent Marktanteil erreichen.