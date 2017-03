Facebook: DACH-Chefin Bullwinkel geht von Bord

© Facebook

Neuordnung in der Facebook-Geschäftsführung für den DACH-Raum: Marianne Bullwinkel verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Europachef Martin Ott bekommt mehr Verantwortung, unter ihm wird ein vierköpfiges Direktoren-Gremium installiert.

Facebook verpasst sich im deutschsprachigen Raum eine neue Geschäftsführung. Marianne Bullwinkel, die bislang die DACH-Geschäfte des Social Networks verantwortete, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Das hat Facebook nun bekanntgegeben. Stattdessen wird unter Europachef Martin Ott ein vierköpfiges Direktoren-Gremium installiert, das besteht künftig aus Henner Blömer (Director DACH – Automotive, Financial Services & Telecommunications), Kai Herzberger (Director DACH – eCommerce & Transformational Retail), Oliver Busch (Director DACH – Agencies) und Jin Choi (Director DACH – CPG, Retail & Entertainment.)

Die neuen Direktoren berichten direkt an Ott, der ab dem 1. April zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben auch die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten wird. Marianne Bullwinkel hieß bei ihrem Amtsantritt noch Dölz und war erst seit knapp zwei Jahren DACH-Chefin von Facebook. Sie stand immer wieder heftig in der Kritik, unter anderem weil sich unter ihr Hasskommentare bei Facebook Bahn brachen und sie kein passendes Mittel dagegen fand - im Gegenteil. Zuvor arbeitete sie als Geschäftsführerin des "Handelsblatt"-Vermarkters IQ Media Marketing.



© Facebook © Facebook



"Marianne hat in den letzten zwei Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Sie hat das Geschäft im deutschsprachigen Raum ausgebaut und maßgeblich dazu beigetragen, ein starkes Team für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit hervorragendem Know-How aufzubauen", sagt Martin Ott in einer Facebook-Stellungnahme. "Sie hat wichtige Impulse gesetzt und unsere Präsenz im Markt und die Beziehungen mit Kunden, Agenturen und Partnern weiter gestärkt. Wir bedauern es sehr, eine so erfolgreiche und erfahrene Managerin zu verlieren." Mit der neuen Struktur sei man aber "optimal aufgestellt".