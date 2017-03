RTL zeigt "The Blacklist" nun doch nicht ab Mai

© Sony Pictures Television

Eigentlich wollte RTL ab Anfang Mai die neuen Folgen von "The Blacklist" zeigen, daraus wird nun allerdings nichts. Wie der Sender angekündigt hat, soll stattdessen am späten Dienstagabend noch eine Wiederholung von "CSI" laufen.

Erst vor wenigen Tagen hat RTL angekündigt, die vierte Staffel von "The Blacklist" ab dem 2. Mai immer dienstags gegen 23:10 Uhr zeigen zu wollen (DWDL.de berichtete). Eine Woche vorher ist das Serienfinale von "Person of Interest" zu sehen, danach auch weiterhin auf frische Serienware zu setzen, würde eigentlich Sinn machen. Doch bei RTL hat man nun doch keine Lust mehr auf "The Blacklist" und hat die Serie vorerst aus dem Programmvorlauf genommen. Die vierte Staffel startet damit nicht wie angekündigt am 2. Mai.

Stattdessen setzt RTL künftig dienstags am 23:10 Uhr auf eine weitere Wiederholung von "CSI: Den Tätern auf der Spur", auch in der Stunde davor ist die Serie mit alten Folgen zu sehen. Um 20:15 und 21:15 Uhr zeigt RTL wie gewohnt "Bones". Wann RTL stattdessen die neuen Folgen von "The Blacklist" zeigen will, ist derzeit noch nicht bekannt. Am vermeintlich starken Gegenprogramm kann die "Blacklist"-Verschiebung übrigens nicht liegen: ProSieben zeigt zur gleichen Zeit neue Folgen der 2015 gnadenlos gefloppten Serie "Empire", bei Sat.1 ist die "Spiegel TV Reportage" zu sehen.