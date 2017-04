"Unter Uns": Andrea Huber bekommt neues Gesicht

© RTL/Stefan Gregorowius

Frauentausch bei der RTL-Daily "Unter Uns": Weil Kristin Meyer, die bislang die Andrea Huber verkörpert hat, aus der Serie aussteigt, ihre Geschichte aber offensichtlich noch nicht zu Ende erzählt ist, wird die Rolle neu besetzt.

Immer wieder kommt es vor, dass bei Daily Soaps Schauspieler auf eigenen Wunsch aussteigen, die Geschichte ihrer Figur nach dem Wunsch der Macher aber weitergehen soll. Das sehr profane Mittel gegen solche Abgänge lautet dann: Schauspielerwechsel. Und so passiert es nun auch bei "Unter Uns": Weil Kristin Meyer aus der Serie aussteigt, wird die Rolle der Andrea Huber ab sofort von Astrid Leberti verkörpert.

Zum ersten Mal wird die neue Andrea ab dem 19. April zu sehen sein. Für gewöhnlich sorgen solche Schauspieler-Wechsel für einen kurzen Aufschrei in der Fangemeinde, nach wenigen Wochen, wenn sich alle an das neue Gesicht gewöhnt haben, kehrt aber auch schon wieder Ruhe ein. Wie RTL in einer Pressemitteilung schreibt, steigt Kristin Meyer, die übrigens auch schon einmal rund drei Jahre lang bei "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" mitgespielt hat, auf eigenen Wunsch aus der Serie aus und will sich fortan neuen Projekten widmen.

"Vor Beginn meiner Dreharbeiten traf ich mich mit Kristin Meyer in Berlin und wir haben in einem kleinen feierlichen Akt, nur für uns, die Rolle der Andrea Huber übergeben. Das war mir sehr wichtig und eine Sache des Respekts, denn schließlich hat sie dieser Rolle Leben eingehaucht. Das Grundgerüst der Rolle ist ja geschrieben, aber da ich ein anderer Mensch bin, wird die Figur vielleicht auch anders", sagt Leberti.