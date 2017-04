"Genial daneben": Sat.1 plant 2. Staffel im Herbst

© Sat.1/Willi Weber

Mit der Neuauflage von "Genial daneben" hat Sat.1 ins Schwarze getroffen: Ein überaus positives Feedback in sozialen Netzwerken ging mit erfreulich guten Quoten einher. Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel schon in Planung ist

Seit Mitte März wird bei Sat.1 am Freitagabend wieder um Erklärungen gerungen: "Genial daneben" kehrte nach über fünf Jahren Pause zurück und stellte unter Beweis, dass das Konzept auch heute noch funktioniert. Obwohl "Paul Panzers Comedy-Spieleabend" nur ein maues Lead-In liefert, überzeugten die bislang vier ausgestrahlten Folgen mit Marktanteilen zwischen 10,7 und 13,4 Prozent in der Zielgruppe. Und selten genug kommt's vor: Auch in den sozialen Netzwerken war das Feedback überaus positiv.

Womöglich bedauert man bei Sat.1 also schon, dass man bei der Beauftragung der Neuauflage zunächst vorsichtig blieb und nur sechs Folgen in Auftrag gab. Nach einer Karfreitags-Pause ist daher am 21. April bereits das Staffelfinale zu sehen. Doch angesichts der positiven Resonanz sind neue Folgen bereits in Planung. Wie Moderator Hugo Egon Balder auf Facebook schrieb, werden diese voraussichtlich im Herbst zu sehen sein.