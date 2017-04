Neuer Sendeplatz und Name für Hayalis "Donnerstalk"

© ZDF/Marcus Höhn

Beim ZDF ist man zufrieden mit der Resonanz des "Donnerstalks" mit Dunja Hayali und erhöht daher in diesem Jahr die Dosis. Weil sich der Sendeplatz ändert und das Talkmagazin nun gegen "Stern TV" läuft, gibt's im Zuge dessen einen neuen Titel.

Nachdem Dunja Hayali in den vergangenen beiden Jahren für jeweils vier Wochen die Sommer-Vertretung von ZDF-Talkerin Maybrit Illner übernahm, wird die Dosis ihres Talkmagazins diesmal erhöht. Geplant sind nun gleich sieben Ausgaben - und weil diese auf einem neuen Sendeplatz zu sehen sein werden, musste sich das ZDF auch gleich noch einen neuen Namen für seinen bisherigen "ZDFdonnerstalk" überlegen.

Fortan heißt die Sendung, die sich ab den 5. Juli zunächst um 22:15 Uhr und ab dem 19. Juli um 22:45 Uhr mittwochs gegen "Stern TV" beweisen muss, daher praktischerweise wie die Moderatorin - also "Dunja Hayali". Am Konzept mit seinen drei Themen, die innerhalb von einer Stunde in einer Mischung aus Reportagen und anschließendem Studiotalk vertieft werden, ändert sich nichts. Auch weiterhin will Hayali die Zuschauer in die Konfliktzonen der Gesellschaft führen, sich ein Bild vor Ort machen und später mit Betroffenen und Entscheidungsträgern im Studio diskutieren.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Was bewegt dieses Land in diesem politisch heißen Sommer vor der Bundestagswahl? Ich freue mich, dass Dunja Hayali nun im dritten Jahr in Folge Deutschland den Puls misst - empathisch, kritisch und immer auf Augenhöhe mit den Zuschauerinnen und Zuschauern." Hayali selbst sagte: "Ich freue mich auf sieben spannende Sendungen, bei denen wir unserer Linie treu bleiben werden: Raus zu den Menschen, rein ins Leben."

Wenige Wochen vor ihrer Talk-Rückkehr wird Dunja Hayali außerdem für eine "Auslandsjournal"-Doku unterwegs sein. Ihr Film "Wenn Populisten regieren... Dunja Hayali auf der Suche nach einem politischen Phänomen" läuft am Donnerstag, den 25. Mai um 22:00 Uhr im ZDF. Auf ihrer Reise, die sie nach Frankreich, Ungarn, Venezuela und in die USA führt, trifft die Journalistin Gegner und Unterstützer von Populisten und ergründet kurz- und langfristige gesellschaftliche Auswirkungen, wenn Populisten an der Macht sind.