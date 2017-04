Bavaria Film schließt Bereinigung ihres Portfolios ab

© Bavaria Film

In den vergangenen Jahren hat die Bavaria-Führung eine Bereinigung des Portfolios angeschoben - dieser Prozess ist nun abgeschlossen. Wie jetzt bekannt wurde, hat die MDR-Tochter DREFA vier Joint Ventures mit der Bavaria vollständig übernommen.

Das umfangreiche Beteiligungs-Portfolio der Bavaria Film wird weiter entflochten. Jetzt hat das Produktions- und Dienstleistungsunternehmen vier ihrer mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen mit der MDR-Tochtergesellschaft DREFA Media Holding an die bisherige Mitgesellschafterin veräußert. Es geht dabei um die Beteiligungen an MotionWorks und Saxonia Entertainment sowie Media & Communications Sachsen und Media & Communications Sachsen-Anhalt. Im Zuge dieser Pakettransaktion wurden auch die Anteile an der über die Saxonia Media gehaltene Beteiligung an der Media City Atelier GmbH auf die DREFA Media Holding übertragen - noch steht allerdings die Zustimmung des Kartellamts aus.

"Mit dem Verkauf unserer Anteile an den vier Gesellschaften ist die mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern der Bavaria Film GmbH vereinbarte konsequente Portfoliobereinigung seit 2015 abgeschlossen", sagte Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film. "Die Bavaria Film GmbH ist damit zukunftsgerichtet aufgestellt, um ihre drei Geschäftsbereiche - Content, Rights & Distribution sowie Studios & Services -, und ihre Immobilien am Medienstandort Geiselgasteig operativ weiterzuentwickeln, Umsatz- und Ergebniswachstum zu generieren, Arbeitsplätze zu schaffen und den Herausforderungen der Digitalisierung offensiv zu begegnen."

Auch Heinz Spremberg, CEO DREFA Media Holding, zeigte sich zufrieden. ndem wir gezielt weitere Anteile an mitteldeutschen DREFA-Unternehmen erwerben, setzen wir systematisch die Strategie der DREFA-Mediengruppe um. Zudem sichern wir Arbeitsplätze in der mitteldeutschen Region und stärken die Fähigkeit der DREFA, die zukünftigen Herausforderungen offensiv anzupacken.“ Beide Seiten betonten, dass Bavaria und DREFA auch nach dieser Entflechtung eng verbunden bleiben sollen.