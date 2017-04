Syrien und Stockholm: Sender ändern ihr Programm

© ARD/ZDF

Die USA greifen aktiv in den Syrien-Konflikt ein und in Stockholm kommen bei einem mutmaßlichen Terroranschlag Menschen ums Leben. Das ZDF nimmt daher am Vorabend eine Syrien-Sondersendung ins Programm, Das Erste plant einen Doppel-"Brennpunkt".

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Syrien und Stockholm haben ARD und ZDF Programmänderungen angekündigt. Während die Nachrichtensender schon den ganzen Tag über den Angriff der US-Armee auf einen Militärstützpunkt in Syrien als Folge eines Giftgasangriffs mit vielen Toten und einen mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm berichten, haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender nun Sondersendungen angekündigt. So zeigt das ZDF ab 19:20 Uhr ein "ZDF spezial" zum US-Angriff in Syrien. Matthias Fornoff moderiert.

Das Erste plant ab 20:15 Uhr mit einem Doppel-"Brennpunkt", in dem gleich beide Themen näher beleuchtet werden sollen. Die Sendung wird 20 Minuten dauern, der NDR und der SWR übernehmen die Produktion. Moderiert wird die Sendung von Ute Brucker (SWR) und Andreas Cichowicz (NDR).

Unterdessen hat die Redaktion von "Anne Will" angekündigt, dass es in der Sendung am kommenden Sonntag ebenfalls um das Eingreifen der US-Armee im Syrien-Konflikt gehen wird. Das Thema lautet dann: "Trump bekämpft Assad - Droht jetzt ein globaler Konflikt?" Will begrüßt in der Sendung unter anderem Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sowie Jan van Aken, außenpolitischer Sprecher der Linken.