RTL II macht Glööckler zum "Prinzessinnenmacher"

Bei der zweiten Staffel "Curvy Supermodel" ist Harald Glööckler nicht mehr dabei, dafür soll es aber eine neue Show mit ihm geben. Erste Details dazu sind nun bekannt geworden: Als "Prinzessinnenmacher" wird Glööckler bei RTL II Frauen umstylen.

Im vergangenen Jahr feierte Harald Glööckler seinen Einstand bei RTL II und trat in der Castingshow "Curvy Supermodel" als Juror in Erscheinung. Nach nur einer Staffel verabschiedet sich der Modemacher aber schon wieder von der Sendung, wie Mitte März nur wenig später nach der Ankündigung einer weiteren Staffel bekannt gegeben wurde. "Ich bin aus zeitlichen Gründen leider kein Jurymitglied der zweiten Staffel von 'Curvy Supermodel', sondern drehe derzeit ein neues TV-Format für RTL II, auf das ich mich sehr freue", begründete Glööckler seinen Ausstieg im März.

Nun ist auch klar, um welches Format es sich dabei handeln wird. Gegenüber den Kollegen von "New Business" bestätigte RTL II, dass die neue Sendung den Titel "Harald Glööckler – Der Prinzessinnenmacher" tragen und sich um das Umstyling von Frauen drehen werde. Weitere Details wollte der Sender noch nicht verraten, allerdings ist man bei der Produktionsfirma EndemolShine bereits auf der Suche nach Kandidaten für eine Sendung gleichen Titels.

Die Produktionsfirma sucht dabei unter anderem Frauen, welche durch eine schwere Zeit gegangen sind und sich wünschen, aus dem Alltag auszubrechen und mit einem neuen Look einen Neuanfang zu wagen. Helfen soll dabei ein Experten-Team, das nun augenscheinlich von Harald Glööckler angeführt wird und die Kandidatin "in eine atemberaubende Prinzessin" verwandeln soll. Gesucht werden für "Der Prinzessinnenmacher" außerdem Frauen, die sich nichts sehnlicher wünschen als bei einem persönlichen Umstyling im Mittelpunkt zu stehen.

Harald Glööckler wurde durch seine Auftritte in verschiedenen Shoppingkanälen bekannt, wo er seine extravagante Mode selbst versucht an dem Mann – beziehungsweise die Frau – zu bringen. In den Jahren 2010 und 2011 betrat er bei RTL dann erstmals auch vor einem größeren Publikum das Rampenlicht und saß in der Jury der Tanzshow "Let's Dance", ehe er 2012 seine eigene Doku-Soap bei Vox bekam. Nachdem das Interesse der Zuschauer an der Sendung spürbar nachließ, wurde sie allerdings schon 2013 wieder beendet. Glööckler kündigte daraufhin an, er selbst "habe die Reißleine gezogen" und werde sich abseits seiner QVC-Verkaufsshows aus dem Fernsehen zurückziehen.