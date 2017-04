"Gotham" kehrt bereits im Mai im Pay-TV zurück

© FOX

Bei ProSieben startete "Gotham" einst spektakulär, verlor aber rasant an Zuschauern. Die zweite Staffel endete daher in der Nacht. Weiter geht es nun zunächst im Pay-TV: ProSieben Fun nimmt sich der Serie an und zeigt die dritte Staffel ab Mai.

ProSieben Fun drückt bei "Gotham" auf die Tube und holt die Serie bereits im Mai mit neuen Folgen ins Fernsehen zurück. Die Dritte Staffel der Serie läuft immer donnerstags um 21:00 Uhr und damit im Anschluss an die Deutschlandpremiere von "The Flash". Letztere startet bereits am kommenden Donnerstag in die dritte Staffel und wird bis zum Start von "Gotham" in Doppelfolgen laufen. Um 21:45 Uhr wird auch nach dem Start von "Gotham" wie bislang die Serie "Quantico" mit neuen Folgen gesendet.

Im Free-TV war "Gotham" zuletzt kein Hit mehr. Nachdem die erste Staffel noch mit beinahe zwanzig Prozent einen fulminanten Start hinlegte, verlor die Serie bereits im Verlauf der ersten Staffel rasant an Zuschauern. Die zweite Staffel kam ab Herbst vergangenen Jahres dann erst gar nicht in Fahrt und verharrte auf dem Sendeplatz am späten Dienstagabend teils weit unter der Marke von zehn Prozent. Nur die letzten beiden Folgen landeten in der Zweistelligkeit – diese verschob ProSieben zu Jahresbeginn allerdings auch schon in die Nacht und beendete "Gotham" mit gleich drei Folgen am Stück.

ProSieben Fun konnte seine Verbreitung kürzlich wieder deutlich ausbauen. Nachdem der Kanal, genauso wie Sat.1 emotions und kabel eins classics, im vergangenen Jahr die Sky-Plattform verlassen musste, folgte im Februar die Kabel-Einspeisung bei Vodafone. Bei Unitymedia gibt's den Sender bereits seit dem Sendestart. ProSieben Fun ist seither, genauso wie die anderen beiden Bezahlsender von ProSiebenSat.1, bundesweit im Kabel zu sehen. Auch Zattoo, Magine und die Telekom haben ProSieben Fun in ihrem Netz.