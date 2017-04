Sat.1 erstmals seit 1999 frei von Gerichtsshows

© Sat.1

Vor fast 18 Jahren nahm der Siegeszug der Gerichtsshows im deutschen Fernsehen seinen Lauf. Jetzt nimmt Sat.1 mit den Wiederholungen von "Richter Alexander Hold" die letzten Überbleibsel aus dem Programm - eine Reaktion auf gesunkene Quoten.

Eigentlich schon 2013 eingestellt, befanden sich Wiederholungen von "Richter Alexander Hold" auch zuletzt noch im Programm von Sat.1 - zumindest zur Mittagszeit waren die Wiederholungen der Gerichtsshow über lange Zeit hinweg noch immer ein verlässlicher Quotenbringer. Zuletzt zeigte der Quoten-Trend aber auch hier nach unten. Das hat jetzt Folgen: Nachdem Barbara Salesch bereits zu Jahresbeginn ihren Sendeplatz räumen musste (DWDL.de berichtete), erwischt es nun auch ihren Richter-Kollegen.

Bereits von dieser Woche an verzichtet Sat.1 auf den täglichen Doppelpack von "Richter Alexander Hold", der bislang ab 11:00 Uhr zu sehen war und dort meist nur noch einstellige Marktanteile in der Zielgruppe verzeichnete. Mit der Verbannung ist das Programm von Sat.1 damit erstmals seit dem Start von "Richterin Barbara Salesch" im Herbst 1999 frei von Gerichtsshows.

An Investitionen ins Mittagsprogramm ist allerdings auch weiterhin nicht zu denken: Dort, wo bislang Alexander Hold seine Urteile fällte, sind ab sofort alte Folgen der Scripted Reality "Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie" zu sehen, in der Alexander Hold ebenfalls mitwirkte. Das Format läuft um 11:00 Uhr, ehe eine Stunde später mit "Anwälte im Einsatz" ein weiteres kurzlebiges Scripted-Reality-Format übernimmt. Kostengünstige Wiederholung anstelle von frischem Programm lautet also die Devise.

Wer auch weiterhin nicht auf "Richter Alexander Hold" verzichten möchte, wird übirgens bei Sat.1 Gold fündig: Dort sind seit einiger Zeit Wiederholungen der Gerichtsshow zu sehen - allerdings erst zu später Stunde. Zwei Folgen laufen dienstags um Mitternacht, gefolgt von "Richterin Barbara Salesch". Beide Formate werden zudem an mehreren Tagen der Woche noch tiefer in der Nacht als Füllprogramm versteckt.