"Big Bang" soll ProSieben-Vorabend in Schwung bringen

© CBS

ProSieben reagiert auf die gesunkenen Quoten am Vorabend und verringert nach vielen Jahren die Dosis der "Simpsons". Richten soll es dafür ein anderer Dauerbrenner: Ab Mai läuft "The Big Bang Theory" auf einem weiteren Sendeplatz.

"ProSieben stellt seine Access Prime neu auf": Mit diesen Worten stellt der Sender für den 1. Mai Veränderungen im Vorabendprogramm in Aussicht. Das klingt zunächst vollmundig, bedeutet konkret allerdings, dass ProSieben Wiederholungen einer Serie gegen Wiederholungen einer anderen austauscht. Und doch ist der Schritt durchaus interessant, schließlich verlieren "Die Simpsons" nach vielen Jahren einen ihrer beiden Sendeplätze.

Konkret sieht die jetzt bekannt gewordene Programmänderung vor, dass die gelbe Zeichentrick-Familie zwar auch weiterhin um 18:10 Uhr im Anschluss an "Newstime" läuft, der Sendeplatz um 18:40 Uhr ab Mai allerdings von "The Big Bang Theory" bespielt wird. ProSieben beschwichtigt übrigens, dass die Dosis der Sitcom durch den Schritt nicht erhöht wird, weil der Sender im Gegenzug nachmittags fortan nur noch drei anstelle von bislang vier Wiederholungen zeigen will.

Mit der Entscheidung, die "Simpsons"-Dosis zu reduzieren, reagiert ProSieben auf gesunkene Quoten am Vorabend. Während der Serien-Klassiker in diesem Jahr im Schnitt nur noch knapp mehr als zehn Prozent Marktanteil beim jungen Publikum schafft, waren es vor einem Jahr noch über elf Prozent. Mit "Big Bang Theory" im Rücken soll wohl auch "Galileo" wieder auf die Beine geholfen werden: Das Magazin liegt mit im Schnitt rund 9,8 Prozent Marktanteil in diesem Jahr noch deutlicher als die "Simpsons" unter dem Vorjahres-Niveau.

Zuletzt hatte ProSieben vor mehr als zehn Jahren größere Veränderungen am Vorabendprogramm vorgenommen. Damals war es die kurzlebige Telenovela "Lotta in Love", die den Sendeplatz um 18:00 Uhr vorübergehend übernahm. Über ein Jahr zuvor hatte der Sender noch die "Info-Offensive" ausgerufen und - ebenfalls mit überschaubarem Erfolg - das Vorabend-Magazin "Prompt" gezeigt.