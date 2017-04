von Klaeden ist Springers neuer Chef-Lobbyist

© DWDL/Axel Springer © Axel Springer SE

Dietrich von Klaeden ist der neue Christoph Keese: Er verantwortet bei Springer künftig die konzernweiten Public-Affairs-Aktivitäten, ist also Chef-Lobbyist. Christoph Keese bleibt aber auch weiterhin im Unternehmen.

Dietrich von Klaeden steigt zum neuen Konzerngeschäftsführer Public Affairs und verantwortet somit die konzernweiten Public-Affairs-Aktivitäten der Axel Springer SE im In- und Ausland. Er löst damit Christoph Keese ab, der Springer weiter treu bleiben und sich einer "neuen unternehmerischen Aufgabe stellen" wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Von Klaeden ist seit 2007 für Springer tätig und war zuletzt schon Head of Public Affairs. Neu in seinem Team ist Malte Winker, der sich vor allem um Kontakte zu Parlamenten, Verbänden und Institutionen von Bund und Ländern kümmern wird. Er ist seit vier Jahren als Rechtsanwalt für Springer tätig.

Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner: "Ich danke Christoph Keese für seine herausragenden Leistungen im Bereich Public Affairs und verstehe seinen Wunsch, seine digitale Expertise in einem unternehmerischen Kontext einzubringen. Dietrich von Klaeden ist seit vielen Jahren erfolgreich für die Unternehmen der Axel Springer Familie tätig. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit, für die Dietrich von Klaeden aufgrund seiner internationalen Erfahrung, politischen Expertise und seines exzellenten Netzwerks die besten Voraussetzungen mitbringt."