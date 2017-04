Medienboard gibt 500.000 Euro zu Sky-Serie dazu

© Sky

Neben der Förderung durch den Filmfernsehfonds Bayern unterstützt auch das Medienboard Berlin-Brandenburg die Produktion der neuen Serie "Acht Tage", die im kommenden Jahr bei Sky zu sehen sein soll.

Ende vergangenen Jahres bestätigteSky bereits, dass man für 2018 an der neuen Serie "Acht Tage" arbeitet. Bekannt wurde das damals, weil die der Filmfernsehfonds Bayern 350.000 Euro an Fördergeld bereitgestellt hatte. Die Produktion wird nun zudem auch vom Medienboard Berlin-Brandenburg 500.000 Euro unterstützt. Die Serie wird unter der Regie von Stefan Ruzowitzky und Michael Krumenacher überwiegend in Berlin gedreht und soll voraussichtlich 2018 bei Sky zu sehen sein.

Marcus Ammon, SVP Film & Entertainment bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, nach 'Babylon Berlin', unserem Gemeinschaftsprojekt mit ARD/Degeto, Beta und X Filme, nun eine zweite Serie beauftragt zu haben, die im Umfeld Berlins angesiedelt ist und die vom Medienboard als förderwürdig eingestuft wird. Sehr gerne beteiligen wir uns daher zum ersten Mal an einer Länderförderung. Ausdrücklich danke ich Kirsten Niehuus für ihre Beharrlichkeit, ihr Vertrauen in unsere Arbeit und ihren Mut, ungewöhnliche Stoffe zu unterstützen." Kirsen Niehuus, Geschäftsführerin des Medienboards: "Sky ist ein wichtiger Partner für die Produktion von deutschen Film- und Serienproduktionen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit bei der spannenden Serie 'Acht Tage'!"

Im Mittelpunkt von "Acht Tage" steht eine ganz normale Berliner Familie, aus deren Sicht die letzte Woche geschildert wird, bevor ein riesiger Asteroid mitten in Europa auf die Erde prallt. Jede Episode bildet dabei einen der letzten acht Tage ab. Vor dem Hintergrund der Katastrophe brechen verborgene und offene Konflikte auf, die sich zunehmend verdichten. Widersprüchliche Nachrichten über die Lage der Nation oder vermeintlich ausgeklügelte Rettungsstrategien führen dazu, dass die Menschen zwischen Hysterie und Verharmlosung schwanken.