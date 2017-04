"Twin Peaks"-Revival kommt schnell nach Deutschland

© Sky Deutschland

Im Mai wird die Kult-Serie "Twin Peaks" mit neuen Folgen zurückkehren - kreiert und produziert von David Lynch und Mark Frost, die bereits das Original verantworteten. In Deutschland gibt's die Neuauflage parallel zur US-Ausstrahlung zu sehen.

An Neuauflagen mangelt es dem Fernsehen derzeit nicht - da darf auch das Comeback von "Twin Peaks" nicht fehlen. Wenn der Serien-Klassiker in wenigen Wochen nach mehr als 25 Jahren seine Rückkehr feiern wird, dann werden sich deutsche Fans nicht lange in Geduld üben müssen. Wie Sky jetzt bekanntgab, wird der Pay-TV-Anbieter die Serie parallel zur US-Ausstrahlung bei Showtime zum Abruf anbieten.

Die Originalfassung steht demnach in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai bei Sky On Demand, Sky Go und Sky Tick zur Verfügung. Wer die deutsche Synchronisation vorzieht, muss ebenfalls nicht lange warten: Diese ist ab dem 25. Mai jeweils donnerstags um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic HD zu sehen. In den ersten beiden Wochen laufen jeweils zwei Episoden, danach soll es wöchentlich eine neue Folge zu sehen geben.

"Kaum eine Serie hat das Fernsehen Anfang der 90er-Jahre so verändert, wie 'Twin Peaks' - und kaum eine Rückkehr wird so heiß ersehnt, wie diese", so Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky. Damit möglichst wenig schiefgeht, wurde das neue "Twin Peaks" ebenso wie das Original von David Lynch und Mark Frost kreiert und produziert. Insgesamt sind 18 neue Folgen geplant, in denen es unter anderem ein Wiedersehen mit Kommissar Dale Cooper (Kyle McLachlan) geben wird.

Die Geschichte knüpft 25 Jahre nach dem Mord an Homecoming Queen Laura Palmer an, der die Bewohner einer vermeintlich idyllischen Kleinstadt im Nordwesten der USA bis ins Mark erschütterte. Wer noch einmal das Original sehen möchte, kann dies übrigens tun: Staffel eins und zwei stehen auf Sky Box Sets über die Sky-Abrufdienste bereit, zudem zeigt Sky Atlantic HD am 6., 7., 13., 14., 20. und 21. Mai jeweils ab 21:00 Uhr einen Serien-Marathon.