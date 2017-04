Sahin und Würdig mit Lifestyle-Magazin bei TLC

© TLC

Sila Sahin und Charlotte Würdig präsentieren ab Anfang Mai jeden Donnerstag bei TLC das Lifestyle-Magazin "Instaglamour". Zu sehen geben wird es dann die neuesten Updates von den Social-Media-Profilen der Stars.

Der kleine Sender TLC aus dem Hause Discovery hat angekündigt, ab Mai mit "Instaglamour" sein erstes wöchentliches Lifestyle-Magazin zu zeigen. Ab dem 4. Mai gibt es fortan immer donnerstags ab 21:45 Uhr die neuesten News aus der Welt der Stars. Der vermeintliche Clou: Konzentrieren will man sich auf die Status-Updates der Stars in den sozialen Netzwerken. Neu ist das freilich nicht: Auch in den bekannten Promi-Magazinen gibt es regelmäßig Berichte über Postings von Justin Bieber, Rihanna & Co.

Man "scanne" die Profile der Stars und bereite die Postings "unterhaltsam auf", schreibt der Sender in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus will man den Zuschauern Tipps geben, wem sie folgen sollten. Moderiert wird "Instaglamour" von Sila Sahin und Charlotte Würdig. Erstere wurde durch ihre Rolle bei "GZSZ" bekannt, dort ist sie inzwischen aber ausgestiegen. Charlotte Würdig (ehemals Engelhardt) war schon Mitte der 00er Jahre bei Giga zu sehen, später präsentierte sie viele Formate bei ProSieben, darunter unter anderem "taff", "Popstars" und "Do it Yourself - SOS". Auch die "Wok WM" moderierte Würdig diverse Male.